Ciudad Naranco pide que se limpie la red de alcantarillas para evitar inundaciones

El presidente de la Asociación de Vecinos "Ciudad Naranco Existe", Rubén Fernández, considera que la puesta en marcha del plan de asfaltado del barrio -el Ayuntamiento tiene previsto arreglar 16 calles en los próximos dos meses- es "la oportunidad perfecta" para solucionar uno de los "problemas endémicos de esta zona de la ciudad": el atasco de las tuberías de la red de alcantarillas del barrio. "Cuando llueve los sumideros no tragan el agua y las calles se convierten en ríos, sobre todo las que están en las zonas con más cuesta. El Ayuntamiento viene y limpia las arquetas, es cierto, pero el problema está en las tuberías", señala el representante vecinal.

Los vecinos de "Ciudad Naranco Existe" consideran que asfaltar las calles sin haber arreglado antes el problema del atasco de las tubería sería un atraso. "Una de las cosas que deteriora las calzadas es el agua que corre por encima. Sería una pena que gastasen el dinero en el asfaltado para que dentro de cuatro días volvamos a estar igual. Lo que tienen que hacer es meter una bomba que desatasque las tuberías y así se solucionaría el problema", sostiene Fernández.

La calle Teodoro Cuesta es una de las que más sufre cuando llueve fuerte en Oviedo. "En esas ocasiones se forman unos ríos en las cunetas que no se pueden atravesar a no ser que des un salto, por lo que las personas mayores se ven totalmente atrapadas. También ocurre mucho en la calle Montes del Sueve, donde estamos hartos de ver situaciones similares porque las alcantarillas no tragan", explica.

Por otro lado, la asociación que preside Fernández solicita que el Ayuntamiento incluya en el plan de mejora del barrio un tramo de la calle Orlando Pelayo que está sin asfaltar "y en muy mal estado", concretamente la zona de la vía que entronca con Roberto Frasinelli. "Es una zona que se usa mucho para acceder al colegio Parque Infantil y por la que pasan muchos niños pequeños y madres con carritos, entre otros usuarios", explica el presidente. El plan municipal incluye el asfaltado de las siguientes calles: Ricardo Montes, Vital Aza, la avenida de San Pedro de los Arcos, las calles de Augusto Junquera, Coronel Bobes, Fernández de Oviedo, Lorenzo Abruñedo, Monte Auseva, Monte Gamonal, Montes del Sueve, Naranjo de Bulnes, Nicolás Soria, Teodoro Cuesta, Tito Bustillo, Torrecerredo y Peña Ubiña.