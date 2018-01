Los comerciantes del centro se unen contra la "invasión" de manteros y "mafias de ambulantes"

Los comerciantes del centro de Oviedo llevan "muchos años" en competencia directa con los manteros y los vendedores ambulantes que ejercen sin ningún tipo de licencia a las puertas de sus negocios, pero en los últimos meses la situación se ha agravado y el gremio ha decidido tomar cartas en el asunto. Según ha podido saber este diario, un grupo de autónomos con negocios en este punto de la ciudad ya ha promovido varias reuniones con el fin de poner en marcha una plataforma para luchar "contra una invasión que está haciendo mucho daño" a comercios de diversos sectores. Los padres de la iniciativa ya cuentan "con muchos apoyos" entre los comerciantes, pero su cometido es involucrar a las asociaciones del gremio, a los grandes centros comerciales y a los vecinos para hacer más fuerza.

Los propietarios de los comercios exigen más mano dura de la policía para acabar con el "supermercado paralelo e ilegal" que se monta "cada vez con más frecuencia" en las calles del centro y también en el casco antiguo. "Son auténticas legiones. Se venden desde camisetas de equipos de fútbol hasta bisutería, pasando por todo tipo de complementos o juguetes. Ahora han vuelto hasta los manteros que venden música", asegura uno de los denunciantes, que prefiere mantenerse en el anonimato hasta que la plataforma esté creada oficialmente. "Otro de los problemas es que hay verdaderas mafias que controlan a vendedores ambulantes ilegales y que deberían de estar controladas. En ocasiones llegan a juntarse decenas de vendedores de esos globos transparentes que llevan luces en las diferentes calles de la zona", añade.

El problema, según el gremio, es generalizado y se repite "durante todo el año", no sólo durante las navidades u otras fechas señaladas. "Están por la calle Caveda, en Nueve de mayo, en la plaza de Longoria, en el Fontán, la calle Pelayo está prácticamente ocupada... delante de mi negocio he llegado a contar hasta cinco personas vendiendo globos, incluso utilizando a niños", afirman las mismas fuentes. Los comerciantes afirman que ya han planteado el problema en el Consistorio en varias ocasiones, aunque por el momento no han notado ningún tipo de mejoría. "Nos han reconocido que han tenido que echar varias veces a este tipo de ambulantes hasta de la plaza del Ayuntamiento", subraya.

Los comerciantes aseguran que "la permisividad" de este tipo de actividades no sólo afecta a las cajas de sus negocios, también pone en riesgo la salud de los propios consumidores. "Algunos ambulantes ponen hasta mesas de esas de playa y venden chucherías, frutos secos e incluso latas de cerveza sin preguntar la edad de los clientes. Los bolsos que son copias de las grandes marcas, por ejemplo, vienen desde China en contenedores y llevan productos para que no les afecte la humedad u otro tipo de agentes a los que se enfrentan durante el viaje. Nadie sabe a que tipo de químicos están expuestos aquellos que los compran", explica el portavoz del grupo de comerciantes. "Se mueven cantidades muy grandes de dinero que no está para nada controlado", añade.

Los impulsores de la plataforma también denuncian la presencia de "un montón de personas" que ejercen la mendicidad por las calles del centro controladas por "mafias de países del este", sobre todo de Rumanía. "Las asociaciones de vecinos ya nos han trasladado su preocupación en varias ocasiones porque algunas personas llegan a sufrir acoso por parte de estos mendigos organizados. Por eso estamos hablando con algunas de ellas para que se involucren en la plataforma", subraya.

A mediados del año 2016 el Ayuntamiento inició un plan de choque para acabar con las mafias que controlan a los mendigos que piden por las calles de la capital asturiana, en su mayoría inmigrantes rumanos de etnia gitana. Sólo en dos semanas, la Policía Local levantó 52 actas relacionadas con la mendicidad y practicó la detención de dos personas que se encontraban en busca y captura por causas pendientes. Uno de los detenidos era origen rumano y el otro español.