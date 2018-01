La asturiana que diseña el vestuario para Woody Allen: "Siempre fue muy respetuoso y ejemplar"

Las personas y colectivos que exigen la retirada de la estatua de Woody Allen de las calles de Oviedo "están siendo cómplices de cepillarse el derecho fundamental de la presunción de inocencia". Así de tajante se mostró ayer la diseñadora ovetense Sonia Grande, responsable del vestuario en cuatro de las películas de Allen, tras conocer a través de este diario que la mayoría de las asociaciones de mujeres representadas en el Consejo Municipal de Igualdad exigen que el monumento dedicado al cineasta desaparezca de la ciudad. Dichos colectivos consideran que las graves acusaciones vertidas sobre el cineasta neoyorquino están "más que fundamentadas" y que su hija Dylan Farrow dice la verdad cuando denuncia que abusó sexualmente de ella a la edad de siete años. El Ayuntamiento de Oviedo, por boca de la edil Cristina Pontón (IU), ya ha dejado claro que la opinión del consejo será tomada en cuenta a la hora de decidir sobre el futuro de la estatua.

Sonia Grande tiene muy claro que Woody Allen está siendo víctima de un "linchamiento mediático ". La asturiana quiere dejar muy clara su repulsa hacia "todo tipo de agresiones contra los hombres o contra las mujeres", pero sostiene que "los juicios deben desarrollarse en los tribunales" y no en la calle o en las redes sociales. "Woody forma parte de la historia del cine y hay quienes están tratando de hundirle la carrera. Si me volviese a llamar para trabajar con él lo haría encantada. Su comportamiento en los rodajes siempre fue altamente respetuoso y ejemplar", dice la diseñadora asturiana. "Cuando rodamos en Oviedo 'Vicky, Cristina, Barcelona' era vitoreado en la ciudad", añade.

La polémica en torno al monumento de Woody Allen no ha pasado desapercibida entre los asturianos del mundo del cine, aunque muchos de ellos prefieren no pronunciarse al respecto. Este diario se puso en contacto con directores como Tom Fernández, José Antonio Quirós o Gonzalo Suárez, pero todos ellos declinaron respetuosamente hacer declaraciones sobre un tema que muchos consideran "complicado". No obstante, hubo quienes sí quisieron hablar, como por ejemplo la actriz Paula Prendes. "No se puede hablar de retirar la escultura a la ligera, con estas cosas hay que tener mucho cuidado y sobre todo respetar la presunción de inocencia. El monumento se puso por la labor artística de Woody Allen y no por su vida personal, que es una cosa aparte y que hay que reprobar si se prueban todas las acusaciones, nunca antes", dice la gijonesa.

El actor Alberto Rodríguez también se mantiene en esa línea. "La ley está para algo. Si no está condenado siempre hay que respetar la presunción de inocencia y considero que retirar la estatua sería un gran error", señala. "Muchos de los genios de cualquier campo, y la mayoría de las personas, tienen cosas reprobables que esconder. Las acusaciones contra Woody Allen son muy graves y de ser demostradas habría que actuar en consecuencia desde la ley, pero aún así yo sigo separando a la persona del genio", asegura. "¿Que haríamos si se quita el monumento y después se demuestra que es inocente? ¿Ponerle otro por haber sospechado?", se pregunta.

El periodista asturiano Enrique Bueres, ligado al sector audiovisual, asegura que sería "un disparate" retirar el monumento. "Esto es una caza de brujas. A Woody Allen se le está juzgando públicamente por un caso que fue investigado y archivado en los juzgados. Es inaudito, no se puede juzgar en la calle y en las redes", afirma. "Por otro lado, hay que separar a la persona del artista. La historia de la literatura está llena de auténticos prendas y por eso no se queman sus libros", añade. Edu Galán, fundador de la revista "Mongolia" y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, es de la misma opinión. "El caso del que le acusan data del año 1992, pero ahora hay una corriente conservadora y mojigata que pretende estar por encima de la justicia. Dirigí en la Universidad de Oviedo dos cursos sobre Woody Allen en 2008 y 2009. Los hechos en ese momento eran iguales que los que se esgrimen ahora en su contra. ¿Podría hacer hoy un tercero o tendría un piquete en la puerta con las mismas alumnas y alumnos que asistieron encantados?", se pregunta.

El dramaturgo Etelvino Vázquez también considera que la estatua no puede retirarse si no hay una condena firma y que hay que separar al cineasta de la persona. "Woody Allen es un gran creador y siempre lo será, aunque se demuestre que es un canalla como persona" , subraya.