Caunedo: "Tengo mucha ilusión y ganas de ser el próximo candidato del PP en Oviedo"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, se siente con fuerzas para volver a ser Alcalde de la ciudad y ayer volvió a levantar la mano para postularse como cabeza de cartel de los populares a las próximas elecciones municipales. "Me veo con muchas ganas y mucha ilusión por ser el próximo candidato", contestó Caunedo cuando los periodistas le recordaron que Mariano Rajoy ha declarado que "no es imposible" que sus principales candidatos a las autonómicas y municipales se empiecen a hacer públicos dentro de dos meses, coincidiendo con la convención nacional que los populares celebrarán en Sevilla. "No me constan esas declaraciones concretas del Presidente a pesar de que he leído a fondo todo lo que ha salido sobre el tema", asegura el popular.

Lo que es una evidencia es que a Iglesias Caunedo se le echa el tiempo encima. Desde la calle Génova, el PP ha repetido hasta la saciedad que no habrá aspirantes con deudas pendientes en los juzgados y el líder local de los populares sigue imputado en una de las piezas separadas del "caso Pokémon", un proceso en el que está inmerso por sus supuestos favores a una filial de Aquagest -la principal protagonista de la trama corrupta- a cambio de viajes regalados. Caunedo y sus abogados dan por hecho que su imputación no tendrá recorrido y que la jueza asturiana Pilar de Lara, o la Audiencia Nacional, tendrá que desimputarlo o absolverle si llega al juicio, pero la decisión de la magistrada de ampliar la fase de instrucción del caso hasta junio de 2019 complica la aspiración del exregidor para repetir como candidato a la alcaldía, a pesar de que trata por todos los medios de agilizar el proceso.

Iglesias Caunedo dejó claro que quiere volver a ser Alcalde durante la presentación de la campaña "¿Taxi en Oviedo? Espera sentado", una iniciativa en formato de "micromagazine ovetense", un folleto, en realidad, del que el PP ha tirado 40.000 ejemplares para repartirlos por la ciudad. En esta publicación aparte de la propuesta sobre el taxi, Caunedo se dirige a los ciudadanos en primera persona ofreciendo sus contactos en redes sociales y un número de teléfono donde está dispuesto a intercambiar whatsapp con todo el que le escriba. Esta primera campaña (el folleto se anuncia como el primer número de una serie) sirve, "para dar a conocer entre los ciudadanos los perjuicios que supone para Oviedo la regulación abitraria de los descansos que les ha impuesto el tripartito a los taxistas". El acuerdo cerrado entre los profesionales y el Consistorio refleja que cada día del fin de semana pararán 104 taxis, un tercio de la flota, y que de lunes a viernes descansarán 20 coches. Según el PP, la decisión del equipo de Gobierno provocará, entre otras cosas, "que el servicio sea insuficiente, que las carreras sean más caras, que haya que esperar más y que se genere desempleo".

El relanzamiento de la candidatura de Caunedo recibió ayer mismo la réplica del concejal de Somos Rubén Rosón, quien juzgó que el PP demuestra "muy poco respeto" a Oviedo al presentar como cabeza de lista a "un imputado por corrupción". "Es una vergüenza", remachó Rosón.