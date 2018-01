El Arzobispo replica al tripartito de Oviedo que partidos y sindicatos tampoco pagan IBI

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha remitido hoy una carta al alcalde, Wenceslao López (PSOE) en la que, además de negar que la Diócesis esté obligada a pagar el IBI, le indica que esa misma exención fiscal, regulada a través de la ley de mecenazgo, también la disfrutan las sedes de los partidos políticos, los sindicatos, la Cruz Roja, la ONCE, las confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado, el Museo del Prado, la SGAE o el palacio de Liria, entre otros ejemplos. "No existe ningún trato especial ya que claramente no sólo afecta a la Iglesia", subraya el prelado en su escrito.

Sanz Montes se confiesa "sorprendido en el fondo y en la forma" por haberse enterado a través de los medios de comunicación de la pretensión del tripartito de cobrar el IBI por aquellas propiedades de la Iglesia que no estarían acogidas al beneficio fiscal. En todo caso, el Arzobispo sostiene que están exentos todos los bienes, con la única excepción de los "afectos a explotaciones económicas no exentas del impuesto de sucesiones" y que no tendría la Diócesis.

"Puedo decirle que la Diócesis está al corriente de todos los impuestos municipales, y nos atenemos en todas nuestras obligaciones fiscales a las que nos obliga el Estado de Derecho con nuestra contribución personal e institucional, cumpliendo con nuestros deberes ciudadanos", subraya el prelado en su misiva al regidor.

A pesar de que entiende que la Iglesia no debe pagar el IBI, Sanz Montes informa a Wenceslao López que no tiene "ningún problema" en reunirse con él. "Aquí en el Arzobispado me tiene a su disposición", afirma.