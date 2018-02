Fomento ampliará el puente de Nicolás Soria, "punto negro" del tráfico en Oviedo

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, le ha comunicado esta mañana al alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que sus técnicos están trabajando ya en un proyecto para la ampliación del puente de Nicolás Soria, uno de los principales puntos negros circulatorios del centro de la ciudad. El anuncio se realizó en el transcurso de una reunión mantenida en Madrid, centrada inicialmente en la Ronda Norte.

Regidor y Ministro pactaron iniciar "desde cero" el diseño de una solución para mejorar las salidas de los barrios del Oeste de la ciudad y de Ciudad Naranco, que en ningún caso pasará por el plan inicialmente propuesto por Fomento cuando estaba a su frente el hoy secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Según De la Serna, el estudio informativo quedará adjudicado a lo largo de este mes y las tres alternativas de trazado estarán disponibles en el plazo aproximado de un año. A partir de ahí se iniciará la redacción del estudio de impacto ambiental y del proyecto de ejecución de aquel itinerario que sea considerado como el más adecuado.

La empresa que resulte adjudicataria de redactar el estudio informativo mantendrá una estrecha relación con el ayuntamiento, tanto para recabar información como para tener en cuenta las opiniones del gobierno municipal, cuyos socios mantiene posturas enfrentadas sobre el proyecto pero que coinciden en que resulta fundamental que lo que se haga no sea lesivo para el monte Naranco.

"En la actualidad no ha una sola línea trazada de la ronda, no hay nada, así que no se puede decir no a lo que no existe ni aceptar lo que no existe", indicó López, convencido de que dentro de un par de años estará lista para ejecuta una alternativa "beneficiosa" para Oviedo.