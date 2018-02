El club de alterne del Naranco pide perdón: "No sabíamos que el día 8 de marzo era el Día de la Mujer"

El club de alterne del Naranco que desató la polémica esta semana con la colocación de un cartel publicitario de show lésbico para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decidió esta mañana retirar, lamentando las quejas generadas, según los responsables, de manera inconsciente: "no lo hicimos con ninguna maldad y no sabíamos ni qué era el 8 de marzo", se disculpan los anunciantes.

Sostienen de que a pesar de que tienen todos los permisos en regla y sus abogados les recomendaban mantener la campaña, decidieron retirarla para calmar los ánimos de las personas ofendidas. "Perdemos 2.000 euros de campaña publicitaria, pero queremos dejar claro que no queríamos molestar a los vecinos de la zona", señalan.

Pese a la retirada de la cartelería, el local continúa anunciando el show a través de las redes sociales, pues no se habría planteado en ningún caso la suspensión del mismo.

"Es denigrante y de muy mal gusto". Así criticaban los vecinos del barrio ovetense de Ciudad Naranco la colocación de un gran cartel de un club de alterne ovetense en el que se anunciaba la celebración de un show lésbico justo el próximo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día de la Mujer.

Ahora el polémico anuncio ha sido retirado esta mañana del barrio. En el espacio publicitario podía verse a dos mujeres semidesnudas y bastante populares en el sector de los espectáculos eróticos en actitud muy cariñosa. Varias vecinas trasladaron a este diario su indignación después de que la Policía Local de Oviedo no pudiese aportarles ninguna solución a sus quejas. "Nos dicen que tienen los permisos en regla y no se puede hacer nada".

El Instituto Asturiano de la Mujer, por su parte, decidió abrir un informe y estudiar el caso después de recibir una comunicación del Ayuntamiento de Oviedo. A pesar de la rápida denuncian de la concejalía de Atención a las Personas, el organismo regional aseguró a este diario que el dictamen tardaría en producirse unos días. La concejala socialista Marisa Ponga pidió cautela sobre las investigaciones, pero decidió condenar "todos los actos en los cuales se presenta a la mujer como un objeto".

La voz de alarma la dieron varias mujeres del barrio de Ciudad Naranco, escandalizadas después de ver desde la carretera cómo se hacía promoción de un acto que consideraron "denigrante" justo para una fecha tan señalada como es el Día de la Mujer. A este respecto, algunos colectivos feministas calificaron la coincidencia del espectáculo con la celebración como "una clara provocación" y exigieron la retirada inmediata del cartel.