Oviedo indulta a Woody Allen. La estatua del cineasta seguirá en la calle Milicias Nacionales. El debate llegó hoy al Consejo de Igualdad a través de una carta enviada por la Plataforma Feminista de Asturias en la que explicaban su petición de retirar la estatua. La presidenta del Consejo y concejala de Igualdad, Marisa Ponga, lo incluyó en el punto de ruegos y preguntas y se sometió a debate, que no a votación.

La edil defendió la postura del alcalde, el socialista Wenceslao López que ya por la mañana dijo que la decisión debía "tomarse en base a decisiones judiciales y no por rumores o comentarios en las redes sociales".

"No puedes llevar a una institución como el Ayuntamiento de Oviedo a tomar una decisión que le llevaría fuera del estado de derecho", subrayó Ponga. El debate no fue ni mucho menos tan tenso como se esperaba ya que muchas de las asociaciones presentes en el Consejo no mostraron una posición rotunda en contra de la estatua. Así que tras la exposición de la edil quedó claro que el Ayuntamiento no retirará la estatua.

La Plataforma Feminista pidió la retirada de la estatua en base a las acusaciones de una hija del cineasta que le achaca presuntos abusos sexuales en su infancia.

Hasta el momento, el tripartito se había mostrado muy cauto respecto a la petición de los colectivos feministas que piden la retirada de la estatua y se ha remitido a lo que decida el Consejo de Igualdad. Wenceslao López quiere conocer lo que dice este órgano antes de tomar una decisión, pero de sus declaraciones de esta mañana se deduce que no está por la labor en tanto en cuanto no se prueben las acusaciones de la hija de Allen. "Dejarse llevar por rumores es peligroso", indicó.

Fuentes del tripartito ya habían expresado previamente que en este caso "no se va a mirar pero otro lado", pero alertando de la necesidad de "respetar la presunción de inocencia" y de que también cabe separar la calidad de la obra del veterano director de sus comportamientos personales. Y más si, como es el caso, éstas no han llegado ni a ser juzgadas por los tribunales