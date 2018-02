El Consejo de Igualdad indulta, sin votación, la estatua de Woody Allen en la calle Milicias

Oviedo indulta a Woody Allen. La estatua del cineasta seguirá en la calle Milicias Nacionales. El debate llegó ayer al Consejo de Igualdad a través de una carta enviada por la Plataforma Feminista de Asturias en la que explicaban su petición de retirar la estatua. La presidenta del Consejo y concejala de Igualdad, Marisa Ponga, lo incluyó en el punto de ruegos y preguntas y se sometió a debate, que no a votación.

La edil defendió la postura del alcalde, el socialista Wenceslao López que ya por la mañana había dicho que la decisión debía "tomarse en base a decisiones judiciales y no por rumores o comentarios en las redes sociales".

"No puedes llevar a una institución como el Ayuntamiento de Oviedo a tomar una decisión que le llevaría fuera del estado de derecho", subrayó Ponga. El debate no fue ni mucho menos tan tenso como se esperaba ya que muchas de las asociaciones presentes en el Consejo no mostraron una posición rotunda en contra de la estatua. Así que tras la exposición de la edil quedó claro que el Ayuntamiento no retirará la estatua.

El debate "fue más enriquecedor" entiende Ponga, ya que se trató el papel de la mujer en todas las estatuas de la ciudad, un papel que en su opinión, "en muchas ocasiones no es el correcto ni el más apropiado". Para la concejala en las estatuas femeninas que hay en Oviedo "hay mucho estereotipo y las mujeres no están bien representadas". Ante esta situación El Consejo se planteó estudiar la representación de la mujer en las esculturas ovetenses y proponer en el Ayuntamiento la colocación de una estatua de alguna mujer relevante o incluso una especie de monumento a las mujeres. Una propuesta que aún está en veremos pero con la que todas las asociaciones presentes parecieron estar de acuerdo.

La Plataforma Feminista de Asturias, que había hecho suya la batalla contra la estatua de Woody Allen y que había encabezado la petición de retirada se mostró parcialmente satisfecha tras la reunión del Consejo de Igualdad de Oviedo. La Plataforma no forma parte de este órgano consultivo pero sí alguna de las asociaciones que la forman. Eva Irazu, su presidenta y que no asistió a la reunión pero sí estuvo informada por sus compañeras en todo momento, aplaudió la decisión de Marisa Ponga de llevar el debate sobre la estatua al Consejo. En un primer momento se mostró contrariada al saber que su petición de retirar la estatua no estaba incluida en el orden del día pero posteriormente agradeció que la concejala lo sometiese a debate dentro del capítulo de ruegos y preguntas. Irazu explicó que muchas de las asociaciones que apoyan que Woody Allen no siga presente en las calles de Oviedo "no se mojaron" durante la reunión de ayer. "Alguna compañera sí que expuso nuestra postura pero el resto parece que no se posicionaron suficientemente", añadió la representante feminista.

Pese a que el Ayuntamiento da prácticamente por zanjada la cuestión al argumentar que se trata de una decisión que no se puede tomar sin una sentencia condenatoria hacia el cineasta, la Plataforma Feminista entiende que "todo ha quedado en barbecho". "El tema no se ha cerrado, no se ha avanzado nada porque no se ha decidido nada", insistió Irazu, aunque sí aceptó que el Ayuntamiento había mostrado su posición tanto en palabras de la concejala en el Consejo de Igualdad como en declaraciones del propio Alcalde. Aún así las feministas anuncian que seguirán pidiendo la retirada de la estatua, pero por el momento no tienen clara la estrategia a seguir a partir de ahora. "Tenemos que pensarlo, analizarlo y debatirlo y lo haremos después del 8 de marzo", concluyó Irazu.