Apoyo masivo en las redes a la "Cometcon" de Oviedo

La multitudinaria feria de la cultura popular (cómic, manga, fantasía) que lleva celebrándose en Oviedo los últimos cinco años está en peligro y sus seguidores han convertido la supervivencia de este macroevento en lo más visto en las redes sociales. A última hora de la mañana los organizadores de la Cometcon lanzaban un comunicado explicando que no han cobrado todavía la subvención del año pasado y que ese dinero compromete la organización de la próxima edición, prevista para el mes que viene. La noticia ha generado una avalancha de solidaridad en las redes sociales, que han aupado la etiqueta #QUEREMOSCOMETCON al primer puesto de las tendencias en Twitter España a las seis de la tarde.



Los mensajes en defensa de la Cometcon llegan de todas partes, en todos los idiomas y responsabilizan al Ayuntamiento de Oviedo de la posible desaparición de la feria:





Let's get #QUEREMOSCOMETCON to Trending Topic so that one of the best cons in Spain doesn't get cancelled forever



We have very little cons in Spain and it REALLY is one of the best ones. The local government @aytoviedo owns @CometConES a bunch of money and it might get cancelled