"Me da asco": Rosón pide explicaciones al PP por la red de prostitución sado de Oviedo

La aparición del nombre del presidente de Nuevas Generaciones de Oviedo en el sumario policial del "caso Ama Lara", una oscura trama ligada a explotación sexual de mujeres, no ha tardado en provocar reacciones en el Ayuntamiento. La principal acusada de la supuesta red de trata de blancas --una mujer que según la Policía Nacional regentaba dos pisos en Oviedo en los que se practicaba el sadomasoquismo a cambio de dinero-- es la madre de David Mérida, un nombre que llegó a formar parte de la investigación al constatarse que los integrantes de la red utilizaban un teléfono móvil registrado a nombre del político popular. Mérida no está imputado judicialmente, pero Rubén Rosón, concejal de Somos en el Consistorio, considera que "el caso es asqueante" y el que el Partido Popular "debería de actuar" al respecto.

"De momento no he escuchado a nadie del Partido Popular de Oviedo ni del de Asturias referirse al caso. Creo que no es lógico que intenten taparlo o hacer ver que no sucedió. Es un caso asqueante, no debe de pasar más en Oviedo y entiendo que el PP no debe guardar silencio ante esto. El teléfono estaba a su nombre y eso hay que aclararlo cuanto antes", sostiene Rosón. "Se me ponen los pelos de punta al leer que en Oviedo, en la capital de Asturias, había personas que practicaban la trata de personas, la extorsión y el esclavismo a las mujeres. Las obligaban a prostituirse y las sometían a tratos vejatorios exclusivamente por dinero", añade.

El concejal de Economía de Somos insiste en la "gravedad" del caso. "Estamos hablando de delitos tan importantes como la evasión fiscal, la trata de personas y la esclavitud. No pueden caber en Oviedo personas que tengan como profesión hacer este tipo de cosas. A mi me asquea leer este tipo de cosas y creo que el Partido Popular no debe de guardar más silencio con este caso y creo que debe de actuar ya", subraya.