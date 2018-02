El Ayuntamiento ignora quién autorizó el corte de la "Y" para un minicarnaval

"Me encontré con la prohibición a la altura de la glorieta de la Cruz Roja y tuve que dar la vuelta hacia la AS-II para irme a trabajar a Luarca. Creí que había pasado algo, pero cuando me enteré de que era para un desfile de Carnaval no daba crédito. Es de locos cortar el entorno de Santullano sólo para una veintena de personas". Alberto Rodríguez es uno de los conductores que han cargado contra la decisión de suspender el pasado sábado el tráfico del tramo urbano de la "Y" en dirección Gijón durante dos horas debido al desfile de Carnaval de la plataforma ciudadana "Imagina un Bulevar". La fiesta fue minoritaria pero las quejas han sido mayoritarias, y el Ayuntamiento ignoraba ayer qué servicio había autorizado la ocupación, por más que el colectivo hubiera informado a Delegación de Gobierno de que iba a hacer una "acción reivindicativa".

La mayoría de las quejas fueron hechas telefónicamente a la Policía Local el mismo día del pasacalles y otras después a través de las redes sociales del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. Todos coinciden en calificar de dislate la restricción temporal de tráfico (fue de 12 a 14 horas), máxime por lo minoritario del desfile.

Desde "Imagina un Bulevar" afirman que comunicaron a Delegación de Gobierno su intención de ocupar la zona sin "que nadie pusiera impedimento alguno". Manuel Carrero, portavoz del colectivo, explica que la petición fue exactamente igual a todas las que han hecho hasta la fecha para reivindicar el Bulevar. Es decir, para liberar de coches el tramo urbano de la autopista y cederlo a los peatones. Se acogieron al derecho a manifestarse y para eso pidieron permiso acogiéndose al derecho de reunión. Lo cierto es que lo que hicieron fue un desfile de Carnaval tal y como reza el cartel de la jornada: "Gran Desfile de Antroxu 2018 en el Bulevar de Santuyano. Ven disfrazado y prueba nuestros frixuelos de chocolate". Carrero matiza que "todos los actos de la plataforma con de tipo reivindicativo".

La autorización fantasma

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, confirma que la Policía Local recibió el 9 de febrero una petición de Delegación de Gobierno sobre la posibilidad de cortar el tramo urbano de la "Y" el sábado 17 de febrero para el desfile de Carnaval de "Imagina un Bulevar". Ese es el procedimiento habitual en las manifestaciones. Delegación de Gobierno pide informes al Ayuntamiento para valorar el requerimiento ciudadano. En este caso, la policía informó sobre las opciones de tráfico alternativas que tendrían los conductores el sábado (ir por Fozaneldi, la AS-II o junto al HUCA) sin observar que hubiese problemas, pero matizó que al tratarse de un evento festivo, la Delegación de Gobierno debería informar a una segunda área municipal además de a Seguridad Ciudadana: "Deberán cursar solicitud ante este Ayuntamiento para su tramitación por la unidad administrativa correspondiente, quedando condicionada su celebración a la obtención de dicha autorización".

Según el jefe de la Policía Local, José Manuel López, corresponde a la Concejalía de Festejos dar la última palabra. Sin embargo, el edil responsable del área, Roberto Sánchez Ramos, aseguró ayer a este periódico que no firmó ninguna autorización de Antroxu a excepción del propio desfile por el centro de Oviedo, la tarde del sábado y de otra celebración en La Corredoria.