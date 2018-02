"Me dio como una salvaje", dice el estafado por su mujer paraguaya, 41 años más joven

"Había días que estaba rabiada. Me daba patadas y me pegaba como una salvaje". El anciano de 84 años estafado entre 2014 y 2015 por su esposa, de nacionalidad paraguaya y 41 años más joven, narró así el trato que le dispensaba su mujer durante el periodo en el que supuestamente esta se hizo con casi 400.000 euros retirados en varias visitas al banco. La acusada lo negó todo ayer en la vista oral celebrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial y denunció un plan orquestado por la denunciante, una examiga y compatriota suya con la que el octogenario vive ahora en Gijón y que también acudió a declarar.

La acusada, vecina de Las Campas, fue la primera en prestar declaración y centró sus esfuerzos en desmentir todas las acusaciones de la Fiscalía. "Jamás le pegué y él a mí tampoco", explicó ante las preguntas de la fiscal para luego desmarcarse de la retirada de grandes cantidades de dinero realizadas por el anciano entre finales de noviembre de 2014 y mayo de 2015. "Temía que le incapacitaran y el Estado se quedara con todo el dinero", testificó durante una vista en la que una de las magistradas llegó a llamarle la atención por reírse durante la declaración de uno de los testigos.

La mujer reforzó con llantos su versión cuando le brindaron la oportunidad de la última palabra. "Él se vino abajo, está muy deteriorado y lo están manipulando", dijo la acusada, rechazando cualquier tipo de interés económico. "Ni siquiera le pedí una pensión cuando nos divorciamos", añadió la acusada.

La versión de la mujer choca frontalmente con la de la supuesta víctima. La comparecencia del anciano resultó muy complicada por sus graves problemas de oído, unidos, en ciertos momentos, a sus limitaciones para comprender el desarrollo del juicio. "Los padres no me echaron a la escuela y sé escribir mi nombre y poco más", comentó ante las preguntas de las diferentes partes. Aun así, mostró un discurso fluido a la hora de narrar los maltratos de la que fuera su mujer entre los años 2013 y 2015 en sus viviendas de la calles Teverga y Santo Adriano, en Las Campas. "Me daba comida de lata, fría y que no comían ni los perros", indicó para luego acusar directamente de robo a la que fuera su esposa y a otro hombre al que se refirió como amante de ella, aunque no figura en la causa. "Ella y el querido me robaron hasta el dinero que saqué al vender un tractor y un coche", declaró antes de enumerar varias de las inversiones realizadas por el hombre con el que su entonces esposa tuvo un hijo cuando todavía estaban casados. Con ese dinero, "compraron dos bares en Sevilla y un trailer", explicó el anciano.

Por la sala fueron pasando varios testigos. Entre ellos, el director de la oficina bancaria de Teverga, localidad natal del hombre, de la que el anciano retiró casi 140.000 euros entre el 23 y el 26 de diciembre de 2014. "No me contó para qué era el dinero, pero se le veía coaccionado y presionado por su acompañante", declaró el trabajador de la sucursal acerca de la presencia de la esposa durante las operaciones.

Las sospechas sobre la conveniencia del matrimonio eran generalizadas, según explicó Úrsula Menéndez, la abogada que el octogenario contrató para pedir una nulidad matrimonial a la que finalmente renunció. "Se lo llevó a Paraguay para casarse porque en el pueblo nadie quiso ser testigo de la boda", apuntó la letrada acerca de una relación surgida cuando la acusada empezó a cuidar a la hermana y al cuñado de la víctima, ya fallecidos.

También declaró la actual cuidadora del anciano. La mujer negó tener una relación sentimental con el hombre y dijo que lo acogió tras comprobar cómo lo trataba la que fuera su amiga. "Le trataba fatal, el pobre me recordaba a mi padre y le di la dirección del piso de mi novio para que viniese a vivir con nosotros", relató. Los hechos le llevaron a presentarse como acusación particular, pero posteriormente se retiró de la causa.

Petición a la baja

La Fiscalía decidió rebajar su petición de cárcel de los nueve años iniciales a siete, al retirar la petición de dos años por un delito de lesiones. Por contra, mantuvo la solicitud de dos años por un delito de maltrato habitual y otros cinco por un delito de estafa. El ministerio fiscal dio por probado que hubo "más que una estafa, un expolio en un muy corto tiempo" y mantiene la exigencia de la devolución del dinero estafado, una multa de 3.600 euros y 980 euros de indemnización para la víctima.