La original búsqueda de una maleta de una profesora de arte extraviada en Oviedo

La desesperación de una profesora de arte de Oviedo por encontrar una maleta cargada de material de trabajo que perdió en las proximidades del centro social de Pumarín ha llevado a una amiga a iniciar una original y llamativa búsqueda por las redes sociales. La amiga en cuestión, llamada Cristina Marcos, insta a las personas que pudieran haber recogido la mochila "pensando que dentro estarían los millones de algún corrupto" a que la devuelvan tras comprobar que lo encontrado en su interior carece de valor.

"Seguro que has pensando: ¡Menuda mierda de tesoro!", señala en el cómico anuncio con el que espera obtener resultados ante el fracaso de otras vías para recuperar pinceles, botes de pintura o plantillas entre otros artilugios que, puntualiza "no son de tortura".

La reclamación pública realizada por la voluntariosa amiga es la siguiente:

"Si has encontrado una maleta mediana de tela, color gris oscuro/ negro con un dibujo desgastado en las inmediacciones del centro social de Vallobín la tarde/ noche del miércoles y te la has llevado a tu casa pensando que dentro estarían los millones escondidos de algún corrupto o el santo grial, te habrás dado cuenta al abrirla que en su interior solo había botes con sustancias extrañas y pinturas pringosas, una carpeta llena de plantillas( algunas sucias y viejas) y pinceles y artilugios rarísimos que te prometo que no son de tortura.

Seguro que has pensado: ¡ Menuda mierda de tesoro!

Pues mira tú, lo que para tí es una porquería, son los instrumentos de trabajo de una persona que día tras día enseña a pintar cuadros, cajas y lecheras de esas antiguas, que lleva 25 años currando y aguantando a alumnas y alumnos que van a sus clases de manualidades.

Y si a tí no te sirve para nada, a ella le sirve para todo.

O sea que, si has encontrado, por casualidad , esa maleta, has comprobado que lo que digo es cierto y no eres profesor de manualidades y estás buscando empleo o tratras de acabar con la competencia, te rogaría que llevases la maleta al centro social de Vallobín o, en su defecto, que la dejases disimuladamente en la calle y haciendo de buen samaritano, llamases a la policía todo preocupado por tu hallazgo, no vaya a ser un paquete bomba.

EN RESUMEN, LA MALETA DE LA PROFESORA NO HA APARECIDO. A VER SI ASÍ...

PD: SAN ANTONIO OS RUEGA VUESTRA COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN".