Somos irrita al PSOE al tratar de forzar un paro político en el Ayuntamiento el 8-M

La convocatoria de la huelga feminista del día 8 genera tensiones en el tripartito, fundamentalmente entre el PSOE y Somos. La intención de la marca municipal de Podemos de suspender toda actividad política ese día en el Ayuntamiento de Oviedo, que quedaría, de acuerdo a su propuesta, en servicios mínimos de atención al ciudadano durante toda la jornada, ha originado un importante malestar en las filas socialistas. Y es que, entre las comisiones previstas para el próximo jueves está la de Infraestructuras, cuya convocatoria corresponde en exclusiva a la concejala del PSOE Ana Rivas, que es su presidenta. La propia Rivas confirmó ayer a este diario que no tomará una decisión sobre un posible aplazamiento de la comisión hasta el próximo lunes y subrayó que el gobierno, como tal, no se ha posicionado de una manera oficial sobre la convocatoria. Las concejalas socialistas tienen previsto un paro de dos horas, mientras que en Somos e IU harán huelga todo el día.

Este nuevo desencuentro en el seno del tripartito comenzó a fraguarse en la junta de gobierno celebrada ayer por la mañana. La teniente de Alcalde, Ana Taboada (Somos), presentó en la sesión una propuesta en la que se plantea directamente que el día 8 queden aplazadas todas las sesiones plenarias, así como "cuantos actos protocolarios o de otro tipo estén previstos y dependan del equipo de gobierno". Es más, en su escrito se lee que el gobierno municipal "anima a todas las trabajadoras y trabajadores municipales a hacer suya esta imprescindible y necesaria convocatoria de huelga en la modalidad que ellas y ellos elijan".

"La actividad en este Ayuntamiento, en lo que depende de este gobierno, se mantendrá con los mínimos imprescindibles para prestar los servicios claves al ciudadano", sostiene la propuesta de Somos para la jornada del 8 de marzo, recordando que la convocatoria es "parcial por parte de varias centrales sindicales y general por parte de otras".

Somos presentó este escrito al final de la junta de gobierno y no llegó ni a votarse. La caja de los truenos se abrió después, cuando desde su grupo municipal se envió por correo electrónico al resto de partidos y a dos funcionarios una copia de esa propuesta en la que se da a entender que se trata de un acuerdo del equipo de gobierno y que, por tanto, quedarían suspendidas las comisiones del día 8. Se trata de las de Economía, presidida por Rubén Rosón (Somos), que será aplazada con total seguridad, y la de Infraestructuras, presidida por Ana Rivas, cuya celebración está aún por decidir. En el caso de que, finalmente, se lleve a cabo, el PSOE se arriesga a quedar en minoría, ya que no asistirían los representantes de sus dos socios de gobierno, pero sí los de Ciudadanos y el Partido Popular. Las dos fuerzas de la oposición ya han dejado claro que no hay motivos para el aplazamiento de las sesiones y que, por tanto, se opondrán a tal medida. En todo caso, lo mismo PP que Ciudadanos reconocen que la potestad de la convocatoria de las comisiones corresponde a los concejales que las presidan, en este caso Rosón y Rivas.

Ciudadanos no tiene concejalas en la Corporación y las del PP (Belén Fernández Acevedo, Covadonga Díaz, Cristina Fernández Díaz y María Ablanedo) hacen oídos sordos a la convocatoria y desempeñarán sus labores profesionales y políticas como cualquier otro día.