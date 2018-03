Un asesinato fraguado entre drogas y celos

La muerte de José Manuel Fernández es el triste final de una compleja historia de amor y celos en la que la droga y el dinero también juegan un papel protagonista. El hombre que apareció acuchillado en el cuarto de basuras del edificio de Salesas perdió la vida sólo unos días después que la mujer que le tenía enamorado, y todo apunta a que fue un exnovio de ella el que esgrimió el cuchillo que le atravesó el tórax en dos ocasiones. Al menos eso es lo que consta en los informes policiales que obran en el sumario del caso y que mantienen al ovetense J. L. D. R. entre rejas como principal sospechoso del crimen. El fallecimiento de "Lolín" -así era conocida la víctima en su entorno cercano- se produjo el 27 de junio del año pasado, pero el calvario de José Manuel Fernández había comenzado mucho antes.

La víctima nunca había tenido mucha suerte con las relaciones personales, dijeron sus amigos tras el funeral. Desde hacía un tiempo vivía con una mujer afectada por una grave enfermedad que a su vez estaba enganchada a las drogas. Discutían mucho y quienes los conocían mantienen que ella sólo estaba con "Lolín" porque tenía "buena paga", pero él la quería. La quería tanto que no le hizo caso a su hermana en ninguna de las muchas ocasiones en las que trató de separarle de ella, cuando trataba de convencerle de que dejase el piso de la calle Primo de Rivera para instalarse en un hostal.

Entonces entró en escena el hombre que se encuentra preventivo en la cárcel de Asturias como principal sospechoso del asesinato, otro ovetense con una larga trayectoria en el oscuro mundo de la droga y que había sido novio de la pareja de José Manuel Fernández antes de irse a vivir durante unos años a Tenerife. Éste hombre, que responde a las iniciales J. L. D. R., comenzó a entrar poco a poco en la vida de la pareja y llegó incluso a meterse en el piso que ambos compartían. Según consta entre las declaraciones de algunos vecinos que conocían la relación, el sospechoso "pernoctaba" en el piso de Salesas de forma más o menos habitual e incluso dormía con la mujer mientras "Lolín" se veía relegado a otra cama.

Los mismos testigos afirma que J. L. D. R. "estaba obsesionado" con la mujer, que quería volver a ser oficialmente su pareja y que "le tenía mucho odio" al fallecido por compartir piso con una pareja que quería sólo para él. Pero había un impedimento. José Manuel Fernández era el único que manejaba dinero en ese triángulo, y los billetes eran necesarios para mantener el consumo de droga en la vivienda. No obstante, esos "celos tan intensos" le llevaron a proferir serias amenazas contra "Lolín", siempre según los informes del sumario. "En cuanto cobre la pensión lo voy a matar porque tengo que dormir con ella, y ella sólo está con él por dinero", decía.

Engañado

Después las cosas se precipitaron. La enfermedad acabó por llevarse a la mujer y "Lolín", que ya había tratado de suicidarse, se quedó hundido en la tristeza. Los investigadores sostienen que la ausencia de la mujer no impidió que el principal sospechoso siguiese dejándose caer por el piso de José Manuel Fernández. De hecho, las cámaras de seguridad del edificio grabaron a J. L. D. R. entrando en el portal y en el ascensor la noche en la que "Lolín" cayó muerto. Ese día alguien lo convenció para bajar al cuarto de basuras. Todo apunta a que pensaba que la cita iba a ser rápida porque bajó en zapatillas, se dejó el móvil en casa y las luces encendidas y no utilizó la prótesis que usaba desde que le amputaron una pierna a raíz de un accidente de trabajo. Las evidencias también arrojan que "Lolín" tenía que conocer a su asesino porque nunca bajaba al cuarto de basuras, ya que era el portero el que le bajaba las bolsas "cada dos días".

Los informes que están en el juzgado reflejan que José Manuel Fernández no se defendió y que lo más probable es que fuese apuñalado cuando tenía las manos apoyadas en sus muletas. No cayó desplomado. Los investigadores consideran que se quedó un rato de pie tras recibir los pinchazos y que después se fue al suelo, donde pudo estar algunas horas vivo hasta que acabó falleciendo. La Policía encontró allí un cuchillo roto, pero resultó que no era el arma del crimen.

J. L. D. R jura que no hizo nada y que tiene coartada para esa noche, aunque las pruebas que maneja la jueza que instruye el caso apuntan hacia su autoría. Durante el juicio, aún sin fecha, el sospechoso de la muerte de "Lolín" tratará de demostrar su inocencia. Por el momento, su abogado ya ha solicitado su salida de prisión en varias ocasiones.