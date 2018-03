La Policía descarta "al cien por cien" que el asalto a una mujer de Oviedo fuera un intento de secuestro

La Policía Nacional descartó hoy "al cien por cien" que detrás del asalto de un hombre de entre 30 y 40 años a una vecina de la calle Víctor Sáenz en la noche del pasado miércoles hubiese un intento de secuestro. Fuentes de la investigación señalan que se barajan varias hipótesis, pero ninguna apunta a un intento por raptar a la mujer de 53 años, a pesar de que la misma se refirma en la versión dada a LA NUEVA ESPAÑA el sábado.

La víctima, a la que el asaltante abordó en su portal cuando volvía a casa de tirar la basura, está segura de que el varón no pretendía un simple robo. "Si hubiese querido robarme me lo habría dicho o me habría amenazado para que se lo diera", indica en referencia al proceder del supuesto delincuente sobre el que asegura que "su intención era llevarme con él porque tiraba de mí hacia fuera del portal".

En la denuncia presentada el jueves, Día Internacional de la Mujer, se relata como el acusado huyó después de coger a la mujer por el pelo desde atrás iniciando un forcejeo. El tira y afloja terminó con las gafas de la víctima y las llaves volando por los aires y las luces del pasillo encendiéndose mediante el detector para provocar la huida del hombre ante el temor a ser pillado por algún vecino. Previamente el asaltante entró en cólera agarró a la mujer fuertemente y la empujó contra una columna provocándole un golpe en la cabeza antes de marcharse. Tras pasar un rato aturdida en el suelo la mujer sostiene que pudo pedir ayuda y se dio cuenta que le faltaba una pulsera de oro de la muñeca.

La denunciante dice no entender la decisión de la Policía de desechar la hipótesis de intento de secuestro. "Comprendo que no quieran alarmar a la población, pero yo no tengo ningún interés en inventarme una cosa tan grave", declara la afectada, mientras fuentes policiales apuntan a que en su declaración en comisaría la mujer no dio en ningún momento detalles que apuntaran a esa posibilidad como finalidad de los actos del varón fugado.