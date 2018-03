Dos carniceros de Ventanielles salvan de un incendio a la familia del preso "resucitado"

Si no llega a ser por la valentía que demostró ayer Arsenio Álvarez, el barrio de Ventanielles se habría despertado lamentando una tragedia. El hombre, que trabaja como carnicero, vio salir humo de un bajo situado a la altura del número 2 de la calle Río Narcea y no se lo pensó dos veces: derribó la puerta y consiguió alertar a las cinco personas que dormían en el interior de la vivienda: dos mujeres jóvenes y tres menores de edad que ya estaban envueltos en humo y que ni siquiera se habían percatado de las llamas. Se da la circunstancia de que los afectados son los hijos, la mujer y una pariente de Gonzalo Montoya, el preso asturiano que fue dado por muerto por tres médicos diferentes y que más tarde "revivió" cuando iban a hacerle la autopsia en la morgue. "No me saquéis esto en la tele porque mi hijo está en la cárcel y si se entera podría volver a darle algo", les pedía a los medios José Carlos Montoya, el padre del reo, cuando ya se había sofocado el incendio. Los cinco familiares de Gonzalo Montoya fueron trasladados al hospital con síntomas de intoxicación, pero todos ellos fueron dados de alta a lo largo de la jornada.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las ocho y media de la mañana. Arsenio Álvarez se encontraba desayunando con su compañero David González en un establecimiento situado cerca de la carnicería en la que trabaja, un negocio ubicado frente al bajo en el que se generó el incendio. Al ver salir el humo de la vivienda corrió hacia el portal. "Empecé a dar voces, pero nadie respondía. Entonces le di varios golpes a la puerta y conseguí que cediese. Cuando entré estaban todos durmiendo y la casa llena de humo, podían haberse quedado todos ahí dentro", explica el héroe de la historia.

Mientras él estaba en el interior del piso su compañero de trabajo se encargó de avisar al resto de vecinos del edificio. "Tenía miedo de que el incendio se extendiese y por eso actué así", señala David González. Acto seguido, los vecinos y los propietarios de algunos negocios de la zona comenzaron a utilizar calderos de agua para tratar de apagar el fuego, que se habría originado en la habitación en la que duerme uno de los hijos de Gonzalo Montoya, un varón de 15 años. "La instalación de la luz está estropeada y el niño tenía una vela encima de un vaso. Parece ser que se quemó la cortina y ahí empezó todo", asegura José Carlos Montoya, el abuelo del niño.

El despliegue

El despliegue de los servicios de emergencia alertó pronto a los pocos vecinos de Ventanielles que aún no se habían enterado del suceso. Según explica Bruno Hidalgo, que tiene un bar frente a la vivienda incendiada, "había tres dotaciones de bomberos, dos ambulancias, una UVI móvil y coches de la Policía Nacional y la municipal". Aunque la labor inicial de los vecinos fue crucial, la rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagase. A las nueve de la mañana ya no quedaba ni un rescoldo en el interior del piso. Eso sí, la habitación en la que se generó el fuego quedó totalmente arrasada por las llamas. "Está completamente calcinada, pero lo importante es que todos están bien y que no ha pasado nada grave", afirma José Carlos Montoya.

Las personas que resultaron intoxicadas son tres niños de 4, 9 y 15 años, la mujer de Gonzalo Montoya, que tiene treinta, y otra pariente de 25 años. Para lo que podía haber pasado, todo se quedó en un susto.