Los dueños de perros ven "excesivo" que policías de incógnito vigilen que se recojan las cacas

Los propietarios de perros son los primeros que piden multas para aquellos ciudadanos que no recogen las heces de sus mascotas, pero consideran "excesiva" la medida que pretende poner en marcha el concejal de Seguridad Ciudadana para atrapar a los incívicos: colocar policías de paisano en los parques para cazar infraganti a los infractores. El socialista Ricardo Fernández, que lleva tiempo buscando soluciones para atajar un problema que el mismo considera "preocupante", no quiere crear "un cuerpo especial" dedicado a luchar contra las cacas de perro. Su intención es que los policías municipales que habitualmente se encargan de vigilar este tipo de comportamientos puedan quitarse el uniforme los días que desempeñen esta labor. El edil asegura que es muy difícil denunciar a los incívicos porque, lógicamente, nunca comenten la infracción ante un policía uniformado.

"Estoy completamente de acuerdo con que se sancione a todos aquellos que ensucian las calles y los parques, pero también habría que perseguir con igual dureza a los que llenan los espacios públicos de cristales o de otras porquerías. Un niño puede ensuciarse con los excrementos de una mascota, pero mi perro también puede cortarse con los cristales", afirma Cecilia Orejas, que ayer estaba paseando a su perra "Akira" por el Campo San Francisco con una bolsa de plástico en la mano preparada. "No me parece lógico que una dotación policial se utilice para esto. Al final el que es incívico acaba sabiendo que los policías tienen un horario y también los esquiva. Hay gente que viene por las noches exclusivamente para no limpiar las cacas", dice la mujer.

Concha Martín se mantiene en una línea similar. "Lo primero que hay que hacer es tener respeto por los demás, y el que no recoge la suciedad que genera su mascota no lo está haciendo. Creo que hay que sancionar de alguna forma a los que incumplen la normativa, pero de ahí a poner policías de incógnito hay un trecho", señala. "No hay muchos policías en la plantilla municipal y creo que ponerlos a realizar este tipo de funciones no es algo acertado", subraya.

Mano dura

El empresario Francisco Fernández promete que siempre recoge las heces de su perro "Bruno". También quiere que se castigue a aquellos que no hacen lo mismo, pero no cree que los policías de paisano sean la solución. "Hay otros problemas más importantes, la Policía no puede utilizarse para investigar a quienes no recogen la caca de los perros. Deberían de buscar otra fórmula para solucionar el problema. Mano dura, pero con criterio", sostiene.

Uno de los que más se acerca a la postura de Ricardo Fernández es el abogado Mario Kopke, que defiende su estrategia contra los infractores. "Si no son patrullas específicas me parece bien. Lo único que cambiaría es la forma de vestirse, y de incógnito pueden hacer mejor su trabajo", dice. Eso sí, "lo que no sería normal es destinar a una dotación a realizar exclusivamente este trabajo", subraya el letrado.