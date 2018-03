El PP pide la dimisión de Sánchez Ramos por "su incapacidad" en la gestión de la Ascensión

La oposición salió ayer en bloque contra la gestión que la Fundación Municipal de Cultura está haciendo de los festejos de la ciudad, una vez liquidada la Sociedad Ovetense de Festejos. El PP reclamó ayer la dimisión del concejal, Roberto Sánchez Ramos, por su "incapacidad" para gestionar la Feria de la Ascensión y Ciudadanos reclamó, con espíritu similar, que los festejos salgan de la Fundación y pasen a manos directas del Ayuntamiento.

La concejala del PP Belén Fernández Acevedo criticó con dureza el aplazamiento del mercado ganadero en Olloniego para que no coincida con el de Llanera: "No han ejecutado las obras de mejora para el recinto que se inventaron en Olloniego y ya no tienen capacidad de hacerlo; tienen sin iniciar la tramitación administrativa para contratar las carpas de Olloniego y de la Losa y dicen que se han dado cuenta ahora de que no lo pueden hacer desde la Fundación; no han iniciado la adjudicación de dotaciones básicas (un triste bar, por ejemplo) para Olloniego lo que dejará a los ganaderos en condiciones de abandono", lamentó Belén Fernández. La concejala del PP concluye que "es evidente que en Festejos falta una dirección política eficiente". "Ahora queda más claro todavía cuando el ausente Sánchez Ramos se ha quedado sin los trabajadores de la SOF", añadió. "Sánchez Ramos", remató Fernández Acevedo pidiendo su dimisión, "comenzó a desbaratar la Ascensión cuando decidió prescindir del recinto de Llanera para inventarse uno sin condiciones, y así ha convertido una feria ganadera de referencia en una ruina. Pensar que a la semana siguiente de una gran Feria ganadera en Llanera va a poder celebrar la que Oviedo se merece es desconocer el sector y, sobre todo, atentar contra la lógica y la razón".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Luis Pacho fue a mayores y consideró "un grave error" que "el mismo órgano que organiza las jornadas de piano o la Zarzuela se tenga que ocupar de contratar actividades de festejos como la feria de ganado". "Si el tripartito no da marcha atrás y se ocupa directamente de los festejos", advirtió Pacho, "en vez de cargar con esa tarea a la FMC, lo siguiente que van a peligrar son las fiestas de San Mateo".