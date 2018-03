Decenas de ovetenses mantienen viva la memoria de Alfonso II y acuden a su responso

Del actual Consistorio solo los concejales del PP asistieron ayer al responso en memoria de Alfonso II El Casto, una tradición que desde hace más de once siglos se repite año a año en el panteón de los monarcas asturianos de la capilla de Santa María del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. En las primeras filas se sentó el ex alcalde Agustín Iglesias Caunedo, con varios de los concejales de su grupo, y más atrás, entre el resto de los fieles, siguieron las ceremonias el ex alcalde socialista de Oviedo Antonio Masip y el ex concejal Carlos Fernández Llaneza, también del PSOE.

A pesar de la ausencia de más políticos locales y de lo intempestivo de la hora del responso, a media mañana de un lluvioso y desapacible día laborable, decenas de ovetenses cumplieron la última voluntad del Casto y rezaron por su salvación.

El deán de la Catedral, Benito Gallego, ofició la misa y dirigió el rezo. "Nuestra Señora Santa María del Rey Casto sigue ayudando a Oviedo", dijo en su homilía, e hizo notar que la que se venera en esa capilla también ostenta el título de Virgen de las Batallas, lo que dio pie al deán para aludir a las batallas personales y a las cotidianas.

Las monjas del monasterio benedictino de San Pelayo ya no cantan durante el responso a Alfonso II desde hace algunos años. Dejaron de hacerlo cuando el gobierno tripartito local retiró la subvención municipal para la instalación del sistema de megafonía.