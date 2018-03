Oviedo cumple la regla de gasto y podrá aumentar este año la plantilla municipal

Por primera vez en los últimos años el Ayuntamiento de Oviedo podrá aumentar la plantilla municipal. Es decir, podrá convocar más plazas de funcionarios que bajas registradas. Un 10% más, tal y como contempla la tasa de reposición del 110% que la Federación de Servicios de UGT acaba de pactar con el Ministro Montoro. El posible alivio para los problemas de personal en Oviedo se recibe, no obstante, como una medida "insuficiente", por parte de la primera teniente de Alcaldía, Ana Taboada.

La buena noticia es que Oviedo se podrá acoger a la nueva tasa de reposición, que por primera vez permite aumentar plantilla para todas las áreas, porque ha cumplido con la regla de gasto. Así lo acaba de certificar un informe de Intervención en un documento donde garantiza que Oviedo es uno de los ayuntamientos cumplidores que se podrá beneficiar de la medida. La diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable con la liquidación de 2016 ya realizada fue de 21,26 millones, margen con el que el Ayuntamiento cumple con las obligaciones impuestas por Madrid.

De esta forma, el interventor da por bueno el plan económico-financiero aprobado el año pasado y que estará en vigor hasta finales de este año.

Pero el panorama no pinta tan bien, según Somos, si se tiene en cuenta la realidad del Ayuntamiento de Oviedo. La primera teniente de Alcaldía, Ana Taboada, afirma que ese 110% de reposición de las bajas que se hayan producido en la plantilla municipal "no es suficiente para nosotros y nosotras". El motivo, explica, es que "el Ayuntamiento ha sido desmantelado en materia de personal y las vacantes de jubilaciones, en muchos casos no se han cubierto". Por tanto, la situación en la que se encuentra ahora la plantilla es, precisa, "muy grave". Tanto, que sólo podría solventarse, calcula la líder de Somos, "con una tasa de reposición de, al menos el 150%".

Por todo ello, Taboada considera que el acuerdo del ministro Montoro, "que pertenece al mismo partido que ha dejado a este gobierno pufos por casi cien millones de euros, no es suficiente".

En los últimos ejercicios, la tasa de reposición sólo completaba reponer en su integridad, nunca aumentar, las plazas de las áreas prioritarias, es decir las de policía y las del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS).

Sin embargo, para el resto de plazas se aplicaba una tasa de reposición del 50%. Eso hizo, por ejemplo, que en años con veinte jubilaciones en las distintas áreas, el Ayuntamiento sólo pudiera sacar diez en la oferta pública de empleo.

La comparativa de la evolución de la plantilla municipal en los últimos veinte años muestra cómo de los 1.600 trabajadores que el Ayuntamiento llegó a tener en el año 2002, en la actualidad apenas llegan al millar. En lo relativo sólo a los funcionarios se pasó de un máximo de 959 trabajadores en 1992 a 763 en 2016.