Los ecologistas advierten de los peligros del uso de herbicidas en torno al HUCA

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies exigió ayer al Principado y al Ayuntamiento que no se permita más fumigar los jardines del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) con el peligroso herbicida glifosato como se viene haciéndo, la última vez la pasada semana. "No se puede permitir que un hospital público use productos peligrosos para ahorrar en mantenimiento", ha señalado el colectivo.

Según los conservacionistas, existen estudios científicos que relacionan el uso del herbicida glifosato, clasificado como disruptor hormonal, con afecciones y enfermedades. Entre los efectos adversos apuntan a daños genéticos, trastornos reproductivos o anomalías espermáticas.