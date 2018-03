El Principado contratará "cuanto antes" conserjes para evitar el cierre del Clarín

El consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso, reconoció ayer la "deficiencia" en el IES Leopoldo Alas Clarín, que por falta de conserjes podría verse abocado al cierre y anunció que solucionará el problema "en las próximas horas o días. "Espero que no cierre", dijo el Consejero, al tiempo que reconoció que "es imposible" que un solo conserje pueda atender el instituto. "El Clarín debe tener tres conserjes, sí o sí", insistió Alonso.

La directora del centro, Covadonga Cofiño, envió el pasado lunes una carta a las familias de los 700 alumnos del centro en la que explicaba que tan solo tenían un conserje de los tres que asignados al centro y que "podría darse la situación de que no haya ningún conserje en el instituto, en cuyo caso la única solución posible sería cerrar porque no se podría garantizar la seguridad".

El Consejero se puso en contacto ayer mismo con el departamento de Función Pública, tras publicar LA NUEVA ESPAÑA la situación del centro escolar, "para intentar solventar cuanto antes esta deficiencia". La directora del centro explicó que el pasado 23 de enero se había puesto en contacto con la Consejería para notificar la anomalía y que le habían asegurado que no había conserjes en la bolsa de trabajo que gestiona Función Pública. Desde ese momento, Covadonga Cofiño envió numerosos escritos a ambos departamentos, Educación y Función Pública, con la intención de que se cubriesen las plazas de conserje vacantes. La respuesta, asegura Cofiño, siempre fue la misma: que no había nadie en la bolsa de trabajo y que no había solución posible. Ayer, el Consejero anunció que la solución está próxima, algo que desconocían ayer por la tarde en el Clarín ya que nadie de la Consejería de Educación se había puesto en contacto con el centro.

El IES Clarín tenía tres conserjes hasta que dos de ellos cambiaron de puesto de trabajo y un tercero, con contrato parcial de jubilación con el que trabaja cuatro meses, pidió vacaciones. El Principado contrató entonces a otra persona para cubrir esos días pero quedó solo un conserje de los tres que el propio Genaro Alonso reconoce que necesita el centro "sí o sí". El equipo directivo ha cubierto algunas de las funciones de conserjería pero ha llegado un punto en que se han visto obligados a enviar una carta a los padres ante la posibilidad real de tener que cerrar el instituto.