Seis años de cárcel para la paraguaya que estafó 400.000 euros a un anciano con el que estuvo casada en Oviedo

El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias condenó a seis años de cárcel a la paraguaya de 39 años acusada de estafar entre los años 2014 y 2015 casi 400.000 euros a un octogenario con el que estuvo casado, así como de haberle maltratado de manera habitual durante el mismo periodo.

El fiscal pedía inicialmente nueve años de cárcel, pero finalmente el tribunal decidió a dos años de prisión por un delito de maltrato habítual y otros cuatro años de cárcel por un delito continuado de estafa.

"Había días que estaba rabiada y me daba patadas", relató durante la vista el anciano al que supuestamente su mujer paraguaya, 41 años más joven que él, estafó casi 400.000 euros durante el tiempo que estuvieron casados entre 2013 y 2015. El hombre aseguró en la vista del juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial que la mujer "y su querido" se conjuraron para robarle "hasta el dinero que saqué por vender un tractor y un coche".

La supuesta víctima, que actualmente tiene 84 años, acudió al juicio acompañado por la denunciante de los hechos, una mujer también paraguaya y examiga de su exmujer, que junto a su novio se encarga de cuidarlo en la vivienda que la pareja comparte en Gijón. El anciano, aquejado de una grave sordera, tuvo muchos problemas para captar las preguntas de la fiscal, la abogada de la defensa y la propia jueza, pero ello no evitó que realizase largas intervenciones denunciando el calvario que pasó. "Me pegaba y me daba comida de lata, fría, que no comían ni los perros", indicó.