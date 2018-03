Bernardo Gutiérrez de la Roza: "¡Qué suerte he tenido de nacer en Oviedo!"

El abogado Bernardo Gutiérrez de la Roza, fundador y consejero delegado del despacho internacional de abogados Ontier, recogió ayer el premio al "Ovetense del Año" y su discurso de agradecimiento fue un homenaje a su ciudad. "¡Qué suerte he tenido de nacer en Oviedo!", exclamó, rememorando su paseo matinal por sus calles. "Siempre será mi verdadera casa", declaró, evocando su infancia y su juventud a través de sus escenarios. "Le doy las gracias a la ciudad de Oviedo, a las miles de personas que me han ayudado en la vida: soy como soy por haber nacido aquí", dijo a modo de despedida.

Trescientas cincuenta personas arroparon a Gutiérrez de la Roza ayer y entre ellas estaban sus dos socios en Ontier. El director e la firma Pedro Rodero y el presidente internacional Adolfo Suárez Illana. Este último se refirió a los tres como "eslabones de una cadena" y en lugar de ensalzar sus virtudes le recriminó un defecto. "La gratitud es una de las cosas que más te cuesta recibir", comentó y le hizo una advertencia: "Hoy te va a tocar que te den las gracias".

Rodero, que fue el primero en subir al estrado y hablar de su amigo y socio, entresacó de él una virtud, un don y una actitud. Empezó por la virtud: "Nunca he conocido a nadie tan generoso y espléndido como tú". Siguió por el don: "No he conocido a nadie con tu capacidad de generar ilusión". Y acabó por la actitud: "Pasas por la vida transformando lo que hay alrededor para mejorarlo".

Santiago González-Alberú, director de la revista "Vivir Oviedo", que otorga el premio al "Ovetense del Año", explicó que la elección de Bernardo Gutiérrez de la Roza responde a que el abogado es un "ejemplo de persistencia y tenacidad", fundador de "unas de las sedes jurídicas más importantes" de España, con cincuenta empleados en el Principado de Asturias y más de trescientos en toda España.

Los asistentes

Al acto de entrega de la distinción -representada por una escultura de Amador-, celebrado anoche en el hotel de La Reconquista y seguido de una cena, asistieron personalidades de todos los ámbitos de la sociedad ovetense y asturiana. Entre ellas estaban el presidente de la Ópera de Oviedo, Jaime Martínez; empresarios como Jacobo Cosmen y Tomás Casado; el ex alcalde Agustín Iglesias Caunedo; la concejala Marisa Ponga en representación del actual Alcalde; el arquitecto Emilio Llana; los oftalmólogos Luis Fernández-Vega y Antonio Bascarán, o el presidente del Sporting, Javier Fernández; el presidente de los hosteleros, José Luis Álvarez-Almeida, y el del Centro Asturiano, Alfredo Canteli.