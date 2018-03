"Es preocupante que Caunedo no conozca las competencias del Ayuntamiento", critica Somos

Las palabras de Agustín Iglesias Caunedo no tardaron en recibir la respuesta del concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. "Es muy preocupante que, después de tantos años en el Ayuntamiento de Oviedo, Caunedo no conozca las competencias municipales. Debe recordar también que el cese no se decreta en ninguna explotación minera, se decreta sobre la planta de transformación", señala Ignacio Fernández del Páramo. "Tenemos competencias en materia de licencias de actividad y urbanísticas, contaminación ambiental y por ruido. Si una instalación industrial no cumple la legalidad en alguno de estos apartados el Ayuntamiento está obligado a cesar su actividad", subraya el concejal de Somos.

Por su parte, la portavoz de Somos, Ana Taboada, aseguró que el precinto de la explotación era esperado. "Lleva dos años tramitándose y era conocido públicamente", declaró, asegurando que el Consistorio "está cumpliendo la legalidad" y culpando a la empresa de la situación. "Si hubiesen tomado medidas esto no habría pasado", explicó.

Por otro lado, los técnicos municipales "aún no tomaron ninguna decisión" al respecto de la propuesta que le hicieron al Ayuntamiento los responsables de la cantera. Al día siguiente de la clausura, la empresa acudió al Ayuntamiento para solicitar que se les permita mantener abierta aquella parte de las instalaciones que cumple con el nivel de ruidos que marca la ley. Además, se comprometieron a ejecutar un plan de reforma integral de la planta para evitar situaciones como esta.