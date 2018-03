El eco nacional de la Cometcon dispara la participación en la pasarela del Calatrava

"He venido por el alto nivel de la Cometcon. Oviedo ya tiene un nombre y un prestigio en este tipo de eventos". Daniel Vela esperó ayer su turno en el certamen de "cosplay" (caracterización de personajes) a escasos metros del escenario de la sala principal del Palacio de Congresos de Calatrava. Lo hizo sumamente tranquilo, sin perder la pose de su protagonista del juego "Kings of the Realm". Serio y con mirada al frente, algo desafiante. Fue uno de los participantes de una muestra que superó la media de las últimas ediciones -unos cuarenta concursantes- y que además atrajo a competidores de toda España. Como él, que vino por primera vez a la capital asturiana desde Aranda de Duero.

Vela lució una vestimenta azul con lentillas a juego aunque de color más intenso y nada natural para el ser humano. La diseñó y confeccionó él mismo con la ayuda, para algunas partes del traje, de impresión en 3D. "Usé termoplásticos y polipiel y tardé unos tres meses en acabarlo. Si tuviera que ponerle un precio no podría". No es el único que usa esa impresión para hacer su "cosplay". Para buena parte de los participantes es la mejor opción para hacer escudos, cascos y hasta garras.

Además del 3D, los amantes del mundo friki piden ayuda. Normalmente a la familia y los amigos. Eso hizo la langreana Juncal Martínez para conseguir parecer un personaje del videojuego "League of Legends". En concreto "Viktor", que es algo así como un mensajero de las máquinas en una era futurista y tecnológica. El robot en cuestión parece ser casi por completo de metal y tiene tres brazos. Uno de ellos le sale de la espalda. "Mi madre me ayudó muchísimo. Usamos goma eva, metal, polipiel, terciopelo y cuero para lograr un aspecto lo más fiel posible", dijo la muchacha, de 24 años, poco antes de desfilar ante un jurado de expertos "cosplayers". A su juicio el esfuerzo merece la pena porque es el trampolín para presentarse a otras convenciones nacionales e internacionales y ganar algún premio. De hecho, ella ha sido la representante española en la Yamato Cosplay Cup celebrada este año en Sao Paulo. "Llevo cinco años metida en este mundo de forma experimental y espero seguir", aclaró ayer Juncal, que aunque no ganó en Brasil fue la española mejor valorada en "cosplay".

Otros aprovechan su formación académica o profesional para hacerse un traje a medida. Nabil Majouti, de Gerona pero residente en Oviedo, ha aplicado sus conocimientos artísticos para la elaboración de "Ozen", un personaje del manga "Made in Abyss" del artista Akihito Tsukushi. Nabil utiliza normalmente el sobrenombre "Lady Donut" y estudia en la Escuela de Arte de Oviedo el ciclo de Escultura aplicada al Espectáculo. "El personaje mide más de dos metros, pero como yo mido 1.90 partía de una buena base. Creo que he reproducido fielmente su estilo, la ropa y los accesorios, menos la ropa interior, claro". Hasta tal punto llega la preocupación de los amantes del "cosplay" por parecerse a protagonistas de cómic, anime, series o películas de ficción que son capaces de copiar hasta el detalle más insospechado. "Lady Donut" usó un cancán de alambre, tul, loneta, goma eva, masilla de pared, resina epoxi, hilo, cremalleras y botones para crear su propia ficción manga y formar parte del espectáculo de la Cometcon de Oviedo.