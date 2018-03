La lluvia arruina el Domingo de Ramos y pone en peligro la procesión de hoy

Las dos procesiones programas para ayer, Domingo de Ramos, la de la Borriquilla, de la cofradía del mismo nombre, y la del Cristo de la Misericordia, de la Hermandad de los Estudiantes, no pudieron ayer salir a las calles de Oviedo a procesionar. La intensa lluvia lo impidió.

Igual pasó con las pequeñas procesiones programadas en varias parroquias de Oviedo con las palmas y los ramos de los fieles una vez bendecidos. Y es que la dichosa lluvia no dio un respiro ni un solo momento en todo el día de ayer.

Por eso la bendición de los ramos de la iglesia de San Tirso se realizó en la Catedral, donde el arzobispo, Jesús Sanz Montes presidió la misa de este día, "en la que volvemos a recordar la vieja historia de la entrada de Jesús en Jerusalén; una alegoría de la entrada de Jesús en nuestras vidas", comentó el prelado.

Tampoco olvidó la meteorología en su homilía. "Bendita molestia si el año de nieves es de bienes", al tiempo que advertía oportunamente a los cientos de fieles que llenaban la Catedral que, "la fe en Dios está en las iglesias y en las procesiones".

En este punto aprovechó para agradecer la presencia de los miembros de la Junta de Hermandades de Semana Santa, y también la de los concejales del Ayuntamiento de Oviedo, que, cumpliendo con una vieja tradición, asistieron a esta misa. Eso sí, sólo estaban los del PP y Ciudadanos.

Y para concluir recordó que, "hoy también veneramos a la Virgen en este año del centenario de la Santina".

Volviendo a las procesiones, la de la Borriquilla y la de los Estudiantes, ambas celebraron sus vía crucis en sus respectivas sedes canónicas: la iglesia parroquial de San Pedro de los Arcos y la de San Francisco Javier de la Tenderina. En ambos casos fueron muy solemnes y los templos estuvieron repletos de fieles.

La primera fue la de la Borriquilla, a las once de la mañana, que, por primera vez en su corta historia, tiene tan solo seis años, no pudo salir a recorrer las calles de la parroquia. Por eso el paso, que desde el interior del templo miraba hacia la puerta, fue necesario girarlo hacia el altar en una larga y complicada maniobra, que se realizó a hombros de cofrades acompañados de las marchas de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Piedad.

El contratiempo meteorológico no evitó que el "Saludo a la Ciudad de Oviedo", que por primera vez hizo esta cofradía, llegara a los asistentes. Se realizó desde el altar y no desde las escaleras de San Pedro de los Arcos, como estaba previsto.

La hermana mayor, Noelia San Millán, comentaba su sentir por este contratiempo y el cofrade Ángel de la Fuente destacaba que "ésta es la primera vez que la procesión no sale".

En la iglesia de San Francisco Javier, la Hermandad de los Estudiantes acordó, pasadas las cinco de la tarde, que era imposible realizar la procesión de la Sagrada Lanzada-Santísimo Cristo de la Misericordia.

Este contratiempo no impidió que el Cristo, a hombros de legionarios, fuera llevado hasta el altar mientras cantaban "El novio de la muerte"; allí quedó clavado junto a la impresionante Cruz de Guía de la hermandad. Ella presidió el vía crucis con el párroco Alberto Reigada a la cabeza.

El hermano mayor, Ramón de Cangas, recordó que "la fe que mueve a nuestra hermandad hay que vivirla durante todo el año, sin olvidar los pequeños gestos como bendecir la mesa o tener una pequeña cruz en el trabajo".

Hoy, los Estudiantes tienen la procesión del Prendimiento a las 20.00 horas, y lo harán a costal y no a hombros como años anteriores, desde su sede canónica hasta la capilla del Edificio Histórico de la Universidad; si la lluvia no lo impide. Pero como recordaba ayer un veterano cofrade: "Nunca llovió que no escampara".