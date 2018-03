Habla la vecina de Oviedo que atendió a la anciana muerta en un conducto: "Ahora necesito ayuda psicológica"

"Estaba en el salón y empecé a sentir voces que no sabía de dónde venían. Me levanté. Oí gritos de socorro, fui al baño y vi a Dora atravesada dentro del ventanuco. Me llevé un susto tremendo porque no esperaba ver un cuerpo al abrir la portezuela que hay encima de la bañera". Alin Adamaciri atendió a Adoración Gandarillas el martes por la mañana a los pocos segundos de que su vecina, fallecida el martes en el trágico suceso, cayera por el tiro de ventilación del edificio número 11 de Matemático Pedrayes. Adamaciri aún no se ha recuperado y asegura necesitar "ayuda psicológica" tras el suceso en sus declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

La caída de Adoración, de 94 años, alertó a buena parte de la comunidad. Dora, como la conocían cariñosamente, pidió ayuda en cuanto perdió el equilibrio. Primero impactó con una de las tuberías que atraviesan el espacio -de medio metro de diámetro- quedando a unos dos metros del punto desde el que se había precipitado y a la altura del ventanuco del baño de Alin, un joven de 35 años que vive con su madre, Dominica Murarescu, en el octavo.

Lee aquí el testimonio íntegro de Alin Adamarici, la primera persona que atendió a la anciana accidentada en este edificio de la calle Matemático Pedrayes de Oviedo.