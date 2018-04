Bomberos de toda España se manifiestan en Oviedo el martes bajo el lema "Todos somos Eloy Palacio"

Bomberos de toda España se concentrarán este martes 3 de abril en Oviedo bajo el lema 'Todos somos Eloy Palacio', para mostrar su "indignación" por la "injusticia" sufrida por este bombero de Oviedo, fallecido hace casi dos años en un incendio en la calle Uría.

Hasta ahora han confirmado su asistencia a una marcha pacífica desde el lugar del siniestro hasta el Ayuntamiento de Oviedo bomberos de Oviedo, Gijón, Bomberos de Asturias, de Vigo, Lugo, Pontevedra, Coruña, Silleda, Narón, León, Palencia, Valladolid, Cantabria, Zaragoza, Cuenca, Cádiz, Bilbao, Bizkaia, Araba, Gasteiz, Gipuzkoa, Donostia, Cáceres, Comunidad de Madrid, Navarra, Aena, Salamanca, Aranda de Duero, Salamanca, Miranda de Ebro, Taxistas de Oviedo, Policía Local de Oviedo, y el Colegio oficial de Psicología de Asturias ASINPEC.

La movilización, que se celebrará a partir de las 16.30 horas del martes, está organizada por Bomberos de Oviedo y busca unir al colectivo frente a la sentencia que considera que la muerte de su compañero Eloy Palacio en el incendio de Uría, 58 el 7 de abril de 2016 se debió a su "imprudencia temeraria".

Los bomberos confían en que esta movilización marque "un antes y un después", al ser una movilización sin precedentes en el conjunto de España. El motivo, según ha explicado Manuel Sordo, uno de los bomberos que participará en la misma y miembro del Comité de Empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), es que "a todos pilló por sorpresa" la decisión judicial que afirma que Eloy Palacio actuó "con exceso de celo" y cometió una "imprudencia temeraria" al bajarse de la cesta a intentar apagar un fuego que ya estaba descontrolado.

"Nos quedamos todos a cuadros", ha reconocido tras conocer el fallo judicial, al observar también cómo el Ayuntamiento de Oviedo "se ha limpiado las manos" dejando a los bomberos "desamparados" en la realización de su trabajo. "Todo lo que hacemos es imprudencia temeraria o exceso de celo, no te vas a quedar mirando cuando una persona se está muriendo", ha señalado Sordo. Eloy Palacio, ha dicho, "cumplió con su trabajo" y, si no hubiese habido problemas con el abastecimiento de agua, posiblemente no tendrían que haber bajado de la cesta al inmueble siniestrado.

Ante esta situación, bomberos de toda España participarán en Oviedo en esta concentración para "pedir justicia" para Palacio y dar "todo el apoyo" a su familia, que, asegura, "está destrozada". Pretenden además "hacer bloque" porque ven que esta situación se puede repetir con cualquiera de ellos.

Los asistentes a la concentración protagonizarán una marcha pacífica hasta el Ayuntamiento de Oviedo, coincidiendo con la celebración del pleno municipal.