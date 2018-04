La Policía alerta de la aparición de ciberacoso a menores en edades cada vez más tempranas

El ciberacoso a menores comienza cada vez a edades más tempranas y la seguridad en la red es hoy el principal problema que se encuentran las fuerzas de seguridad entre niños y jóvenes. Así lo expresaron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA los especialistas que intervinieron en una charla sobre la conflictividad entre menores en el entorno escolar, en relación con el plan director para la mejora de la convivencia y seguridad escolar que lleva a cabo la Policía Nacional en colaboración con los centros educativos.

Este año ya son 17 los colegios que han iniciado programas informativos con alumnos de sexto de Primaria (hasta ahora lo habitual era comenzar en Secundaria), y en muchos centros se plantean también llevarlos a cabo en quinto curso. Pedro Aguado de la Puente, inspector de la Policía Nacional y delegado de Participación en la Jefatura Superior de Asturias de Oviedo, explicó que el principal objetivo del plan, de ámbito estatal, estriba en garantizar la seguridad de los menores en la escuela y en los entornos educativos, y contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades. "Estamos detectando que se está normalizando la violencia como solución a determinado tipo de conflictos y eso nos preocupa", aseguró. "Hay días en los que recibimos más denuncias relativas a internet que a la vida real", resaltó el inspector.

Entre las actividades de prevención que desarrolla la Brigada de Seguridad Ciudadana, dirigida por el comisario Fidel Castañeda, figuran las dirigidas a detectar el tráfico de drogas y sustancias, así como planes estratégicos de control de consumo minorista, la colaboración en la prevención de la violencia de genero, la explotación sexual infantil y los delitos de odio.

Sin embargo, las actuaciones que tienen más peso son las relativas a la red, ya que muchas veces los padres no saben realmente cómo se conectan sus hijos. Así lo puso de relieve Victoria Fernández Menéndez, subinspectora de la Policía Nacional adscrita a la Delegación de Participación, durante la charla, a la que asistió el delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín.

Fernández hizo hincapié en la necesidad de que las familias "retrasen al máximo el momento en el que dan dispositivos móviles a los niños". La agente reconoció que es difícil resistir la presión social, pero no ocultó el grave peligro al que se enfrentan los menores navegando por la red. Recomendó que se conecten en zonas comunes, nunca solos en su habitación. También aconsejó a los padres utilizar antivirus y control parental. "No sirve de nada no pagarles el acceso a datos, cuando se pueden conectar a través de cualquier wifi libre o compartida con otros amigos", indicó.

Victoria Fernández contó la sorprendente anécdota que se encontró este curso en un colegio con un alumno que tenía 36.000 seguidores en Instagram. "Los padres también deben saber que en España está prohibido que los menores de 14 años estén en redes sociales", aseguró.

Reinerio González García, director de la Alta Inspección Educativa de la Delegación del Gobierno en Asturias, alabó la eficacia del plan director impulsado desde el Gobierno de España, que se realiza en estrecha colaboración con doscientos cincuenta centros de la región.