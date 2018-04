Hallan muerto a uno de los dueños de la sidrería La Aldea e ingresan grave al otro

Agapito López y su socio César llevaban tiempo jubilados, desde que cerraron La Aldea, la sidrería que regentaron durante años en el barrio de Buenavista, en la calle Guillermo Estrada. Este fin de semana, la tragedia se cernió sobre ellos. El primero fue ingresado ayer en estado grave en el HUCA tras pasar tres días sin alimento ni auxilio en su domicilio. Allí apareció también el cadáver de su compañero, César, que está siendo examinado por los forenses.

Aunque a Agapito, 82 años, sus conocidos lo veían cada vez menos debido a su débil estado de salud que le mantenía impedido en la cama, César, de 58 años, mantenía la casa, hacía la compra y cuidaba del piso donde ambos residían, en el portal 1 de la calle Doctor Fleming, junto al colegio Gesta. La última vez que le vieron fue el pasado viernes por la tarde. Bajó a hacer la compra y subió al piso. Poco después, y por causas que la Policía está todavía investigando, falleció en la cocina de su casa. Agapito, impedido, en su cama, no pudo pedir auxilio. Jesús, antiguo empleado de La Aldea, que siempre consideró a López como su padre y que frecuentaba con frecuencia su domicilio, fue quien dio la voz de alarma. No contestaban al teléfono y cuando ayer al mediodía se presentó en el piso para ver si todo estaba bien, no consiguió abrir. El cerrojo estaba puesto. Hizo falta la intervención de los Bomberos para entrar en el piso. La Policía local, primero, y la Nacional, después, descubrieron el cadáver que supuestamente corresponde al compañero de piso de Agapito. Porque todavía tienen que realizarle varias pruebas de identificación, dado el avanzado estado de descomposición del cadáver, según explicaron fuentes policiales.

Personal médico atendió de urgencia en el domicilio a Agapito López y ayer por la tarde fue ingresado al HUCA.

En la sidrería La Aldea que la pareja regentaba en el barrio de Buenavista, Agapito López fundó y presidió durante años la peña Azul César, en honor al entonces futbolista del Oviedo que en la actualidad ejerce de relaciones institucionales del club.