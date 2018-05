En tres años Seguridad Ciudadana ha incorporado 23 nuevos agentes a la Policía Local

El Ayuntamiento de Oviedo ha incorporado en los últimos tres años, desde la llegada del nuevo Gobierno municipal, 23 nuevos policías locales, tras más de diez años sin incorporaciones de funcionarios a este servicio –los últimos en 2006-. El aumento de efectivos es, sin embargo, insuficiente y está por debajo de la media recomendada por la Federación Española de Municipios, fijada en 1,5 policías por cada mil habitantes. Desde el área de Seguridad Ciudadana, que dirige el edil socialista Ricardo Fernández, se estima que son necesarios como mínimo otros 40 policías más sobre los que hay actualmente, 52 si hablamos de cumplir con la ratio recomendada.

Las cifras hablan por sí solas, Oviedo cuenta con 279 policías locales, un número en el que están incluidos los mandos, mientras que la ratio que le corresponde es de 331. En un rápido análisis por municipios similares a Oviedo en cuanto a población, podemos observar que la capital de Asturias se encuentra en las últimas posiciones en número de efectivos por habitante. Con la normativa estatal vigente, "solo podemos recuperar las plazas que perdemos por jubilación o bajas definitivas, hemos de atenernos a la tasa de reposición", recuerda Ricardo Fernández.

Desde el PSOE se ha reclamado insistentemente al Gobierno de España que amplíe esa tasa de reposición. "¿Puedo convocar 40 plazas en oposición libre? No, no puedo, y eso es lo que debe saber la ciudadanía", afirma el edil y portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, que considera que "lo ideal sería poder convocar en función de las necesidades, no en función de quién se jubila o causa baja".

Este mes se han incorporado diez nuevos agentes al servicio de Policía Local, unas plazas que corresponden a la oferta pública de empleo de 2017 y proceden de las bajas registradas en el año anterior. Es el máximo que se puede convocar. Desde el área de Seguridad Ciudadana se trabaja ahora en cubrir las vacantes a la mayor celeridad producidas en 2017, así como en prever y paliar las consecuencias de la muy posible entrada en vigor del decreto regulador de la jubilación anticipada de policías locales, que en Oviedo, habida cuenta del envejecimiento de la plantilla, podría afectar a medio plazo a un número considerable de funcionarios.

"Esto es una muestra de nuestra clara apuesta por el empleo público", asegura Ricardo Fernández. El edil del PSOE asegura que "seguiremos reclamando los cambios normativos a nivel estatal que hagan posible no solo reponer las plazas que perdemos, sino crecer en el empleo en todas las áreas que hacen posible el buen funcionamiento de la administración local".



Policía de proximidad



La actual plantilla de policía local no permite actualmente plantearse la puesta en marcha de la Policía de proximidad que ahora publicita el Partido Popular en Oviedo. "El PP ha dispuesto de 24 años para crear una policía de barrio, y en ese tiempo, no solo ha desmantelado las unidades de proximidad que había, sino que la policía local ha sido objeto de escándalo permanente", afirma el edil socialista, "ha habido tiempo de sacar plazas de policía local en tiempos en los que no había las restricciones de ahora". Ricardo Fernández recuerda a los populares que los agentes ya hacen un trabajo a pie de calle y es precisamente el PP, el partido en el Gobierno de España, en manos de quien está dotar a la administración de las posibilidades para poder hacer una oferta pública adecuada.



Modernización del servicio



Además del empleo, el área de Seguridad Ciudadana ha hecho un esfuerzo en la modernización del servicio, con la adquisición el pasado año de 12 motos de patrulla para el servicio de tráfico de la Policía Local, a las que se destinó más de 165.000 euros y la mejora de la red de comunicaciones, con una inversión bianual de más de 328.000 euros y la implantación de un sistema informático de reconstrucción de accidentes, pionero en nuestro país.

Los cambios en la red de comunicaciones incluyen la incorporación de nuevas emisoras, un importante avance en la calidad de las transmisiones y en la seguridad, ya que esta nueva tecnología, digital, mejorará la cobertura.

El Ayuntamiento de Oviedo incorporará también las nuevas tecnologías al trabajo diario de la Policía Local, con la adquisición de nuevas tablets e impresoras portátiles. El objetivo es agilizar la gestión, ya que posibilitará realizar in situ sus trámites habituales, como informes de atestados, comunicar incidentes, acceder a la dirección general de tráfico o emitir multas. Esta tecnología permitirá avanzar hacia la gestión digital y la progresiva eliminación del papel.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, afirma que este plan "materializa el compromiso" con la modernización, el servicio al ciudadano y las condiciones de trabajo de los funcionarios del Área.