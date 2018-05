Ana Beltrán: "Si no paramos al nacionalismo, Navarra será anexionada al País Vasco"

"Si no frenamos el nacionalismo y Geroa Bai y sus socios (Bildu, Podemos e I-E) siguen gobernando en Navarra, en cuatro años la comunidad foral dejará de existir de forma independiente y será anexionada al País Vasco". Lo denunció ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra y parlamentaria autonómica, que ayer habló sobre la "batasunización" que vive la región desde la llegada del nacionalismo abertzale al poder.

A juicio de la política, que fue presentada por Mercedes Fernández, presidenta del PP asturiano, lo que está pasando en la comunidad es de especial trascendencia y relevancia. "No pretendo alarmar, pero sí alertar de lo que puede ocurrir, ya que guarda similitudes con lo que ha sucedido en Cataluña". Ana Beltrán considera que Uxue Barcos, la presidenta de la Diputación Foral, "es la primera presidenta autonómica de la historia que quiere que su comunidad desaparezca". "Es una presidenta arrodillada a los intereses de Bildu, que es Batasuna, no lo olvidemos". Lamentó que, en lo que va de legislatura, Barcos no haya sido capaz de pedir a sus socios que condenen los atentados terroristas o que pidan perdón por el daño causado. "Los nacionalistas vascos tienen muy clara su hoja de ruta, que no es otra que conseguir que los navarros sean vascos y que la comunidad foral sea una provincia más de Euskadi", insistió la líder popular.

"Esos pasos los están dando a través de la lengua, la bandera y la anexión territorial. El euskera lo usan siete de cada cien navarros y no es una lengua oficial en Navarra, aunque la estén imponiendo en las escuelas, en las empresas y en el Parlamento", añadió Beltrán.

"Navarra no es bilingüe y el euskera sólo es oficial en la zona norte limítrofe con el País Vasco. Ahora lo imponen incluso en los requisitos de acceso a la función pública", explicó. Tampoco pasó por alto el progresivo cambio de topónimos que se colocan en el vascuence, incluso en pueblos de la Ribera, donde nunca se ha hablado. "En los accesos por carretera han cambiado nombres de localidades como Caparroso, para crear ese ambiente de que se entra en territorio vasco". La diputada foral también habló del miedo que aún subyace en la sociedad navarra, que ha sufrido durante muchos años la amenaza terrorista. "ETA ya no mata, pero hay muchas cosas que aún se palpan en el ambiente. El miedo existe en mayor medida desde que gobiernan los nacionalistas; creemos que hay que combatir todas esas imposiciones", señaló. "Como están gobernado ellos la 'kale borroka' se siente impune; han ocupado palacios y edificios del gobierno y municipales", indicó Ana Beltrán. Mercedes Fernández destacó la valentía de la parlamentaria, que ha promovido varias iniciativas para frenar al nacionalismo en Navarra.