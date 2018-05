"A los peregrinos que atiendo en Güemes los mando a Oviedo porque se les trata muy bien"

No hay peregrino que se precie de haber recorrido el llamado Camino del Norte hacia Santiago que no haya hecho parada en el albergue que dirige en Güemes (Cantabria) el sacerdote Ernesto Bustio Crespo, que pasa estos días en Oviedo. Lo que fue la casa de su abuelo Peuto es ahora un referente para los caminantes que se atreven con la ruta que parte de Irún y finaliza en la capital compostelana a la vera de la costa. Su primer apellido delata su origen asturiano, ya que su abuelo paterno era de Villaviciosa y siempre ha estado muy ligado al Principado. Muchos de los peregrinos a los que hospeda a diario en Güemes parten después hacia Oviedo para tomar el Camino Primitivo.

- ¿Qué les ofrece a los peregrinos para tener tanta demanda en su albergue?

-Pues todo lo que podemos. La verdad es que cada vez nos conoce más gente y tenemos más visitas. El primer año que abrimos como albergue, que fue en 1999, atendimos a 200 peregrinos. El año pasado cerramos el ejercicio con 11.300 visitas de personas de 80 países diferentes.

- El Camino del Norte es una de las muchas rutas a Santiago, ¿es de las más utilizadas?

-El Camino del Norte está en crecimiento constante. No hay más que ver la evolución de visitas que hemos tenido nosotros en todo este tiempo. Yo creo que nuestro éxito se puede trasladar al resto del Camino. El Camino de Santiago está cada vez más de moda, la mayoría de los que lo hacen tienen menos de 30 años.

- ¿Y está bien tratado por parte de las administraciones?

-La verdad es que podría estar mejor tratado. Faltan muchas cosas por hacer.

- Oviedo es el punto de partida del Camino Primitivo, ¿está mejor cuidado?

-Yo lo hice hace 19 años y desde Tineo hasta Fonsagrada lo hice con nieve. Lo que recuerdo de mi experiencia personal es que fue muy duro, pero no he vuelto desde entonces. Lo que si sé es que Asturias se está esforzando mucho por promocionarlo. Hay muchos albergues y se está haciendo un gran esfuerzo por mejorarlo. A los peregrinos que atiendo en Güemes les mando para Oviedo porque se les trata bien. No obstante, al menos en Cantabria, ni las administraciones ni la propia Iglesia conocen la realidad del peregrino a pie. Ellos conocen mejor los viajes en autobús o en coche, que es algo distinto. Yo se lo he dicho a nuestro Obispo, su camino y el nuestro es diferente, para saber lo que piensa un peregrino a pie hay que hablar con ellos directamente. A lo mejor detrás de un caminante con ampollas hay un médico de Perú.

- Tendrá usted historias para parar un tren, ¿alguna que le haya sorprendido?

-Pues la verdad es que hay infinidad de ellas, pero puedo contar una que ocurrió hace poco. Una vez llegó una chica norteamericana muy joven muy tocada de las piernas, casi de rodillas. Cualquiera podría decir si no la hubiese tratado que lo mejor era que desistiese, pero ella estaba haciendo el Camino por un reto personal y por solidaridad con los refugiados de Siria. A lo largo de su viaje fue escribiendo un blog y acabó recaudando 4.000 dólares que donó en cuanto llegó a Santiago. Después volvió al albergue y yo, como soy párroco en dos iglesias, la invité a participar durante la misa para que le contara su experiencia a los fieles.

- ¿Predica usted el cristianismo en el albergue?

-Nosotros no estamos allí para convertir a nadie. Lo que hacemos es dar un mensaje que sirve para todas las religiones. Tenemos una ermita, pero no es para hacer misa, es para compartir y reflexionar. Lo que intentamos es trasladar el Camino de Santiago al camino de la vida y lo hacemos a través de una obra de un pintor de Villaviciosa, Emilio Cerezo Barredo, que plasma perfectamente nuestra filosofía. Todos los días nos reunimos con los peregrinos para hacerlo.

- Hay fotos suyas vestido con un poncho en reuniones con los caminantes a los 80 años, ¿usa poco la sotana?

-Soy de los que piensa que el hábito va por dentro. Intento vestirme de cura por dentro.

- ¿Qué piensa usted de la falta de vocaciones?

-Pues yo creo que la Iglesia ha perdido un poco el ritmo de potenciar el laicado, los seglares. Lo más triste es que la Iglesia no ha acertado a descubrir el gran valor que hay detrás de algunos laicos. Yo he estado hace poco cinco semanas fuera, sin decir misa en el pueblo, y ha habido una persona que ha hecho una liturgia, una serie de lecturas y cantos, y la gente se ha encontrado de maravilla. Hay que ir llegando a eso.

- ¿Qué es lo primero que hay que meter en la mochila para hacer el Camino?

-Pues lo primero ilusión y suficiente motivación. El Camino no es ir a Santiago, está dentro de uno mismo y en la convivencia con la gente.