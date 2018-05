El Supremo hace firmes los 3,3 millones que el Ayuntamiento debe por el fallido spa del Naranco

El Tribunal Supremo resolvió esta semana no admitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la última resolución judicial, de hace más de un año, que obligaba al Ayuntamiento a liquidar el contrato del fallido spa del Naranco tomando como referencia el valor de 3,3 millones de los trabajos desarrollados en la parcela por la empresa Naranco Wellness. El rechazo del Supremo a estudiar el recurso municipal hace firme la deuda fijada por el juzgado de lo contencioso número 6 de Oviedo, de 3,28 millones de euros, que mandaba al municipio que pusiera fin a este largo pleito y saldara sus deudas con los promotores. La juez argumentó en su día que la empresa no era responsable de los futuros proyectos que se vayan a a hacer en la parcela y, por tanto, no cabe más que pagar el precio que los propios técnicos municipales pusieron en su día a los trabajos de cimientos y estructuras desarrollados en Prados de la Fuente.

Al Ayuntamiento le queda la opción, cada vez más difícil, de calcular daños y perjuicios por encima de la cantidad que adeuda a los promotores. Con el Supremo rechazando revisar la factura de los 3,3 millones, lo que parece cada vez más inminente es otro mordisco a las arcas municipales por proyectos arrastrados desde hace años.

Tras largos procesos judiciales y pleitos, en el penúltimo episodio judicial sobre el spa del Naranco, la jueza Belén Alicia López había dado la razón en casi todos los planteamientos a Naranco Wellness S.A., empresa que presidió el constructor Serafín Abilio y que en la actualidad está en proceso de liquidación, en manos de un administrador concursal. Aunque ahora todavía queda calcular de nuevo los daños y perjuicios que el fracaso del proyecto haya podido originar a las arcas municpiales.

El proyecto del spa se paralizó por falta de financiación, y al no ejecutarse las obras en el tiempo establecido, el Ayuntamiento resolvió el acuerdo por incumplimiento. A partir de ahí, y como consecuencia de los incumplimientos, la administración incautó la garantía pero no resolvió la segunda parte de la liquidación, consistente en valorar la obra y pagar el dinero. Desde entonces, tanto el PP como ahora el tripartito trataron de resolver el contrato y de hacer algo en el terreno sin éxito. La última propuesta, por parte de IU, es desarrollar en la zona un centro social integrado, siguiendo el modelo de los que existen en otros municipios.