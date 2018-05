El Antiguo, a bocados contra el mal tiempo

A eso de las dos y media de la tarde de ayer estaba cayendo una tromba de agua sobre Oviedo de esas que recuerdan que no es prudente guardar los paraguas a estas alturas del año si eres asturiano. Llovía con fuerza, pero el tiempo no pudo con los participantes en la comida en la calle que organizan anualmente los miembros del colectivo Oviedo Redondo como plato fuerte de las fiestas del Antiguo. En la calle, lo que es en la calle, no pudo celebrarse la pitanza, pero los organizadores ya lo tenían todo previsto y consiguieron juntar a más de 400 personas compartiendo mesa bajo la carpa instalada en el Campillín. "Aquí estamos muy bien. Cada grupo se trae su propia comida, pero como estamos unos al lado de otros compartimos y probamos un poco de todo", decía Maite Fernández, mientras se preparaba para meterse un filete empanado entre pecho y espalda.

Muy cerca de ella, en otro de los tableros alargados que atravesaban de lado a lado la carpa, estaba Francisco Solares con su mujer e hija. "Nosotros no somos del barrio, pero tenemos aquí muchos amigos y nos pareció la mejor opción para pasar el domingo en Oviedo", señalaba. Y es que a lo largo de la jornada hubo muchas actividades incluidas en el programa de las fiestas del Antiguo. La primera de ellas tuvo lugar a las once y media de la mañana, la hora elegida por los miembros de Oviedo Redondo para homenajear a Ildefonso Martínez, el médico que perdió la vida curando enfermos de cólera en Oviedo durante la brutal epidemia del año 1854, que se llevó a miles de personas. Fue en la calle que ahora lleva el nombre del doctor, la antigua Salsipuedes, dónde Francisco Alonso, más conocido en el barrio como Pancho, leyó una emotiva glosa sobre el médico. Pancho iba vestido "de guardia de la supuesta policía municipal" de la época porque, a continuación, iba a tomar parte en la recreación del "manifiesto del hambre" de 1854, otro de los episodios históricos que se rescatan anualmente durante las fiestas del Antiguo.

La historia hace referencia a aquel texto breve, pero durísimo, escrito por José María Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, como consecuencia de la extrema pobreza en Asturias y la dejadez del Estado con la región ante la hambruna que la azotaba. Esa carta despertó la alarma del por entonces gobernador de Asturias, Juan de los Santos Méndez, conocido como el "Ferre", que quiso condenar al autor a dieciocho meses de prisión. Pero el pueblo se levantó y forzó al "Ferre" a abandonar Asturias, nombrando en su lugar una junta revolucionaria. El actor David Acera hizo del marqués de Camposagrado y Gonzalo Payo del "Ferre", al que escorrieron un grupo de hombres y mujeres caracterizados en la calle Cimadevilla. El artista Enrique Pinín hizo del mítico Xuanón de Cabañaquinta, el hombre de confianza de los Bernaldo de Quirós.

Las fiestas del Antiguo se cerraron con una tarde de animación infantil y un concierto de jazz en la carpa del Campillín.