López: "Hay que despolitizar el área central para que no muera con las elecciones"

Los seis ayuntamientos embarcados, de momento, en el proyecto del área central metropolitana de Asturias están "convencidos" del plan y "con ganas de que no fracase". Por eso, razonó ayer el Alcalde de Oviedo, Wenceslao López, en una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Caminos, canales y puertos, su idea es "avanzar políticamente muy suave". "El proyecto del área central", resumió, "hay que despolitizarlo de cara a las elecciones, para que no fracase antes de nacer".

El Alcalde, que trató de sintetizar en su exposición su visión personal del área central y la visión institucional de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres, insistió en esta idea. Nadie quiere un fracaso, y por eso en se trata, dijo, de avanzar "con cierta lentitud". Los ayuntamientos dentro del proyecto tampoco se cierran a la idea de integrar a cuantos más ayuntamientos mejor, según los casos. Wenceslao López contó, respecto a este asunto, que están tratando de definir una estructura "muy flexible", que permita, así, modificar el número de ayuntamientos según la temática correspondiente, pudiendo ampliarse o reducirse el área central para hablar de residuos o para hablar de cultura, por ejemplo.

La otra idea de funcionamiento interno que López explicó a los ingenieros es que por ahora no se pretende establecer una doble administración, sino trabajar en consejos que no necesariamente tienen que dar lugar a consorcios. En estos órganos se debatirán cuestiones concretas, como el de movilidad que ya se está empezando a poner en marcha y en el que tratarán de integrar a otros colectivos. Estos consejos temáticos, detalló Wenceslao López, permitirán trabajar con cierta independencia y prevenir, así, bloqueos políticos. "La idea es todavía un poco embrionaria", admitió, "pero al mantener consejos independientes, garantizamos que si una parte fracasa no tiene por qué fracasar el resto. Todos somos conscientes de que cualquier zancadilla política puede dar con todo al traste".

López no habló de capitalidad, asumió que el trato entre los municipios debe ser "horizontal" y que, incluso, todos deben de ceder autonomía municipal a la hora de lograr el consenso de todos cuando se trate de plantear proyectos locales que puedan tener impacto en toda el área.