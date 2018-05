Tensión en la cúpula regional de Foro

La conferencia que ofreció ayer en Oviedo el estudioso Francisco Crabiffosse sobre Covadonga sirvió para evidenciar que las cosas no andan bien entre el secretario general de Foro Asturias y la presidenta regional del partido después de que Carmen Moriyón -la Alcaldesa de Gijón- se haya perfilado como candidata a la presidencia del Principado. Francisco Álvarez-Cascos y Cristina Coto ni siquiera se saludaron al comienzo del acto y tampoco se despidieron al final, al menos dentro de una sala en la que estaba buena parte de la plana mayor del partido y en la que hubo abrazos y besos para repartir. Es más, cuando el exministro y expresidente del Principado recorría los corrillos estrechando manos tuvo que cruzarse con Coto en varias ocasiones y ambos evitaron encontrarse. La tensión fue palpable desde el primer minuto.

Hasta ahora Coto y Cascos no habían mostrado en público sus discrepancias, pero el encuentro de ayer fue el primero después de las declaraciones de la actual Presidenta de Foro Asturias del pasado viernes. En ellas anunció que no optará a la reelección como presidenta del partido, animó a Moriyón a presentarse y dejó ver su malestar por no haber sido informada de estos movimientos para. Por cierto, Cristina Coto y la regidora gijonesa tampoco se miraron a la cara en toda la tarde.

Carmen Moriyón lleva tres visitas a Oviedo en los últimos seis días. Primero fue el Martes de Campo, invitada por Foro Oviedo. Allí trascendieron los movimientos de las bases para que Moriyón sea la nueva presidenta. Al día siguiente, en la presentación del libro de Cristina Coto, Moriyón volvió a Oviedo y repitió ayer, en la conferencia de Crabiffose. Durante la charla se sentó junto a Álvarez-Cascos, justo al lado y en primera fila. A su izquierda, con un pasillo de separación de por medio, se colocaron la secretaria general del partido en Oviedo, Camino Gutiérrez, y Cristina Coto, que sí charlaron entre ellas de forma muy animada.

La escenificación del desacuerdo entre los dos pesos pesados de Foro Asturias se produjo en una sala repleta en la que también estuvieron otros compañeros de partido como Isidro Martínez Oblanca, Pelayo Roces o Pedro Leal. Al término de la intervención de Francisco Crabiffosse, Álvarez-Cascos se levantó y le dio la mano a todos los que estaban en la mesa y a la práctica totalidad del aforo, pero a Coto ni mirarla. Ella hizo lo mismo y ni siquiera lo intentó.

La conferencia

A todo esto, Francisco Crabiffosse había acudido al acto para ofrecer la conferencia "Covadonga, cien años después. 1918-2018". Al estudioso se le hizo corto el tiempo, ya que ofreció tanta información sobre la historia del santuario que cuando quiso entrar en materia, centrarse en el periodo que venía reflejado en el título, le avisaron de que tenía que ir terminando. Él se lo tomó con humor e hizo un resumen rápido que todos los presenten entendieron perfectamente: "Covadonga ha llegado a unos niveles de mercantilización indecentes. Hoy en día casi son más importantes las tiendas y los restaurantes que la devoción, pero la devoción está ahí y yo espero que nunca se pierda", dijo. Y añadió: "La casa de un Abad no puede parecer la de un capellán de la banca. Un Abad se debe al pueblo devoto, tiene que ser igual que el último pastor, no dejarse llevar por el devaneo del poder".

Para Crabiffosse "Covadonga merece mucha atención". "Espero", dijo, "que se pueda conseguir un engrandecimiento verdadero del santuario porque es nuestra seña de identidad más perenne y permanente". También recordó que "a Covadonga con el franquismo no le fue nada mal".