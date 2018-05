Piden cárcel para seis rumanos acusados de extorsionar a compatriotas en Oviedo

La Fiscalia del Principado pide cárcel para seis rumanos acusados de extorsionar a compatriotas para sacarles diinero, a través del siguiente informe:

"La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de seis ciudadanos rumanos acusados de extorsionar a compatriotas para que conseguir dinero. La vista oral está señalada mañana, 1 de junio de 2018, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9,30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que los seis acusados, todos ellos rumanos y sin trabajo conocido, se instalaron en Oviedo, exigiendo a otros ciudadanos rumanos que trabajaban la entrega de cantidades de dinero, diciéndoles que, si no accedían, tanto ellos como sus familias sufrirían agresiones.

A) Así, sobre las 21,30 horas del día 1-8-09, los acusados irrumpieron violentamente en el domicilio de A y B, en Oviedo, que tenía la puerta abierta. Tras manifestarles que si querían seguir viviendo allí debían de abonarles 2.000 euros, y como quiera que A se negó, le golpearon tirándole al suelo, comenzando a registrar la casa y se apoderaron de 1.700 euros propiedad de B y de una gargantilla de oro y un sello de oro de A, tasados entre 740,47 euros y 1.091,23 euros.

A consecuencia de estos hechos, A resultó con lesiones de las que tardó en curar 21 días. Le quedaron como secuelas algias postraumáticas referidas a nivel de hemotorax derecho, sobre todo al realizar esfuerzos. Ha renunciado al ejercicio de las acciones civiles y penales. Fue asistido en centros médicos dependientes del SESPA, desconociéndose los gastos originados por dicha asistencia.

B) Sobre las 6 horas de día 23-7-09, los acusados 1, 2, 3, 4 y 5, de muto acuerdo, abordaron a C (hermano de A), cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Oviedo. Cuando caminaba por la Plaza Campo de la Vega y tras pedirle un cigarrillo, le propinaron un golpe en la cabeza con una botella de cerveza, causándole corte en cuero cabelludo. Tardó en curar 11 días y le quedaron cicatrices como secuelas. C fue asistido en un centro médico dependiente del SESPA, sin que se conozcan los gastos médicos originados.

Sobre las 10 horas del día 24-7-09, nuevamente estos acusados, actuando de común, cuando C se encontraba trabajando, le abordaron y el acusado 5 le exigió que le entregase 2.000 euros y que si no los matarían a él y a su familia. Esto se repitió el 2-8-09, sobre las 9 horas, cuando el acusado 5, abordó a C, manifestándole que esa noche pasaría por su domicilio y le haría lo mismo que a su hermano (refiriéndose a los hechos descritos en el apartado A).

La Fiscalía considera que los hechos del apartado A son constitutivos de:

? Delito de allanamiento de morada del Art. 202 nº 2 del C. Penal, en concurso con un delito de extorsión del art. 243 del mismo texto legal.

? Delito de lesiones del art. 147.1 del C. Penal, en su redacción posterior a la reforma operada por la LO 1/15 de 30 de marzo.

Y que los hechos del apartado B) son constitutivos de:

? Un delito intentado de extorsión del art. 243 del C. Penal, en relación con los arts. 16 y 62 del mismo texto legal.

? Falta de lesiones del art. 617.1 del C. Penal en su redacción anterior a la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo.

De los delitos del apartado A) serían responsables en concepto de autores todos los acusados.

Del delito y de la falta del apartado B) serían responsables en concepto de autores los acusados 1, 2, 3, 4 y 5.

Y solicita que se impongan las siguientes penas:

-Por el delito de allanamiento de morada, en concurso con el delito de extorsión: 3 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a cada acusado.

-Por el delito de lesiones: 8 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para cada acusado.

Y a cada uno de los acusados 1, 2, 3, 4 y 5 las siguientes penas:

-Por el delito intentado de extorsión: 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

-Por la falta de lesiones, no procede la imposición de pena, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4.2 de la LO 1/2015, de 30 de marzo.

Abono de las costas en proporción.

Por vía de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que todos los acusados paguen, conjunta y solidariamente a B, 1.700 euros y al SESPA, la cantidad que se determine por los gastos originados por la asistencia prestada a A; y que los acusados 1, 2, 3, 4 y 5 sean condenados a pagar conjunta y solidariamente a C la cantidad de 360 euros por las lesiones causadas y 600 euros por las secuelas, y al SESPA, la cantidad que se determine por los gastos originados por la asistencia prestada, todo ello más los intereses legales".