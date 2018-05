El Principado abre una información reservada para decidir si aparta al profesor del Conservatorio denunciado por abusos

Una información reservada abierta por la consejería de Cultura decidirá si se aparta cautelarmente de la docencia al profesor del Conservatorio de Música de Oviedo denunciado por una alumna por supuestos abusos. El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha confirmado que esa investigación administrativa será breve y que tras la misma cabría la posibilidad de apartar al profesor, de manera cautelar, de sus labores docentes mientras se resuelve el expediente que pueda ser incoada, que requerirá más tiempo.

Alonso ha confirmado esta mañana que la inspección educativa conoció la primera queja en enero pasado pero que en ese momento la decisión consistió en el cambio del profesor "por un trato inadecuado pero jamás por cuestiones derivadas de un caso de acoso sexual, no nos consta ninguna denuncia de esa naturaleza". El consejero añadió que "no hubo denuncia explícita por parte de la alumna interesada" y que se optó por el cambio de profesor "par evitar malos mayores" ya que "no había datos concretos sobre la comisión de otro acto grave contra la niña".