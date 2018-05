El secretario certifica que no hubo reparos legales al listín de los 15.000 euros

La guía de comercios de La Corredoria y otros barrios de la zona Este de la ciudad no fue objeto de ninguna intervención ni los técnicos municipales pusieron trabas legales a su contrato, que costó 15.000 euros.

Así lo certifica un informe del secretario en el que deja claro que el expediente no fue objeto de ningún tipo de intervención. Los reparos legales, matizan fuentes municipales, sólo los puede hacer el Interventor y en este tipo de procesos significarían la paralización del expediente.

En el caso del contrato para la elaboración de un censo de establecimientos comerciales del distrito 3 (Pumarín, El Milán, Teatinos, Los Prados, La Monxina y La Corredoria) no ha sido así. Si hubo reparos, como publicó este periódico el miércoles, no fueron pegas jurídicas ni mucho menos la figura jurídica del reparo del Interventor, sino dudas y matices expresados de forma verbal por los técnicos de Contratación. Estos matices o discrepancias, no se pusieron en ningún caso por escrito, no se adjuntaron al expediente y el concejal responsable del contrato, Rubén Rosón, nunca tuvo conocimiento de estos problemas.

Un trabajo muy caro

El contrato para elaborar este censo fue denunciado por el grupo Ciudadanos ante la Fiscalía. La formación que encabeza Luis Pacho denunció que el contrato se abonó cuando el trabajo todavía no se había presentado y que este supuesto censo entró fuera de plazo en el Ayuntamiento. Además, Ciudadanos consideran que el listín de comercios (39 páginas sin más información que nombre comercial, dirección y teléfono) no cumple con las exigencias del contrato, donde se habla de informes y encuestas, y es excesivamente caro, 15.000 euros, dado el resultado.