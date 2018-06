Carcajadas de felicidad en el nuevo columpio de Vetusta

Las tardes de Érik y su madre van a cambiar como de la noche al día desde que hay un nuevo columpio en el parque Vetusta. El pequeño, de cinco años, lo estrenó ayer y fue complicado convencerle para volver a casa. Antes no hacía falta porque no podía disfrutar del vaivén. El juego no estaba adaptado para niños como él, con problemas severos de movilidad. Una parálisis cerebral le impide controlar su cuello y aún no ha comenzado a caminar. Jugar, reír y disfrutar compiten en eficacia para su bienestar con las últimas terapias de motricidad. Por eso, el hecho de columpiarse después de clase como los demás es importante para Érik.

Su madre, Sabrina Fernández, estaba ayer tan o más emocionada que su hijo al montarle en la silla adaptada. "Esto es una pasada. Mira, mira, se parte de risa a carcajadas. Le veo feliz". El asiento está anclado en la cesta estándar del columpio y dotado de correajes para sujetar a los niños. Su precio, unos mil euros que el Ayuntamiento presupuestó como parte del proyecto de renovación de varios parques infantiles.

A Sabrina le resultó fácil sentarle allí. "Se nota que es nuevo porque los seguros encajan perfectamente y el crío está bien sujeto". Con cada empujón al columpio le llegaron a su memoria un montón de recuerdos sobre la lucha por conseguir la silla especial. Era una mezcla de alegría y rabia. La madre de Érik solicitó el columpio al Ayuntamiento hace año y medio e incluso llegó a intervenir desde el público en un Pleno municipal para solicitarlo directamente a la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas. "No sé por qué he tenido que esperar tanto. No es un columpio para Érik, es un columpio para Oviedo y los niños que tienen problemas motores. Debería haberlo en todos los parques". Según explica Sabrina, por lo pronto, otro niño de la zona que padece parálisis cerebral usará también el columpio.

Lo único que enturbió ayer un poco la tarde de risas del pequeño fue la amenaza de lluvia. Érik espera que salga el sol para pasárselo bien.