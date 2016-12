El Oviedo madruga

Fernando Hierro echó un vistazo al frente y sus pupilos le siguieron los pasos. Una vez sobre el césped de El Requexón, con mayor presencia de aficionados en la grada que habitualmente, fue Julián Calero el que tomó las riendas. Así suele suceder en el modelo pregonado por Hierro, según el cual el trabajo se hace de forma colectiva. Después de una semana de descanso, de desconexión necesaria con la familia, los futbolistas azules regresaron ayer a los entrenamientos en una sesión vespertina en pleno día festivo. El Oviedo de Hierro es el más madrugador de la categoría: es el primer equipo de Segunda que ya ha reiniciado los entrenamientos.

Se trataba de una toma de contacto, de recuperar las sensaciones con la pelota y, de manera adicional, completar un trabajo físico. El próximo partido liguero se jugará el 8 de enero en Sevilla por lo que el cuerpo técnico quiere aprovechar estas dos semanas para intensificar el trabajo físico y táctico. La agenda diseñada por Hierro es exigente. Esta semana, el equipo se entrenará todas las mañanas hasta el viernes en El Requexón con presencia de público y mañana y el jueves tendrá sesión doble: el equipo también trabajará por la tarde.

El resto de conjuntos de Segunda ha decidido disfrutar de más días de vacaciones. Algunos equipos empiezan hoy el trabajo (Getafe, Reus, Elche, Zaragoza, Tenerife, Numancia, Almería y Mallorca), otros lo harán mañana (Levante, Girona, Cádiz, Valladolid y Mirandés), algunos el jueves (Lugo, Córdoba, UCAM y Nàstic) y los hay que se lo toman con más calma: Huesca y Rayo regresan el lunes 2 de enero.

La vuelta al trabajo se hizo con una única novedad en la plantilla: Carlos Peña, que rescindió su contrato con los azules comenzará a trabajar hoy con el Getafe. El que podría seguir sus pasos es Alaniz. El uruguayo no se ejercitó ayer con el grupo y el club ha aclarado que tiene permiso para no incorporarse hasta el 2 de enero. El extremo, que apenas ha contado con protagonismo en esta primera parte de la competición, ya busca acomodo lejos de Oviedo y el club azul sondea el mercado para encontrarle un sustituto de garantías. Tampoco se dejaron ver por el césped de El Requexón los lesionados Michu (que sigue trabajando al margen su rotura de fibras) y Toché, que salió tocado del último encuentro liguero. Verdés, que sigue un plan específico para cuidar su condición, tampoco estuvo sobre el césped. Sí se pudo ver, aunque completando un trabajo individual, al lesionado Edu Bedia.

En el capítulo de novedades, el club sigue negociando con Saúl Berjón, que tras rescindir con el mexicano Pumas a comienzos de diciembre parece dispuesto a comprometerse con el conjunto azul, club en el que se formó.