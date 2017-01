Toché: "Con este juego y esta actitud no llegaremos al play-off"

Si el primer paso para revertir una situación es la autocrítica, el Oviedo lo tiene dado. Erice dijo que el equipo había hecho el "puto ridículo" en la primera parte, algo que también compartió Verdés. Toché, autor de dos goles, fue también crítico con la imagen dada por el equipo en Sevilla. "No aprendemos de los errores. Tropezar en la misma piedra es de tontos. El equipo tiene que mejorar", dijo el delantero. Y añadió: "Tenemos en la cabeza el play-off y con ese juego y esta actitud no vamos a estar ahí. No hay que esperar a que metan dos o tres goles para sacar la raza desde el principio. Defendemos un club muy grande.

Arbitro gallego para el Oviedo-Elche. El partido del sábado en el Tartiere entre el Oviedo y el Elche lo dirigirá el gallego, de Vigo, David Pérez Pallas. Tiene 29 años y esta es su quinta temporada en la categoría en la que lleva 92 partidos arbitrados. Este año, 10, con 87 tarjetas amarillas y 4 rojas. Ya dirigió esta temporada el Girona-Oviedo (0-0).