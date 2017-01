José Fernández confía en darle la vuelta a los resultados en el Tartiere

El defensa del Real Oviedo Jose Fernández ha reconocido que los jugadores están "centrados en sí mismos" y que en la cabeza de los azules no cabe otra cosa que no sea ganar al Elche, partido en el que espera "cambiar" la dinámica de resultados.

"Venimos de tres derrotas y queremos cambiar esa racha este mismo sábado, haciendo un buen partido y dejando los tres puntos en el Tartiere. Estamos trabajando con intensidad y ganas, y eso es lo que tenemos que reflejar el sábado", ha explicado Fernández.

Para el lateral, la "ayuda" de la grada marca la diferencia en el Carlos Tartiere, y espera dar una "alegría" a la afición tras una semana

de trabajo en la que, reconoce, se ha "hablado mucho" en el vestuario sobre la dinámica del equipo.

"Cuando hay resultados malos hay cosas que cambiar, y estamos trabajando en ello para que no vuelva a suceder lo de jornadas anteriores. Tenemos muchas ganas de jugar contra el Elche, dejar aquí los tres puntos y dar la alegría que se merece a la afición", ha confesado el futbolista azul.

El cordobés ha señalado que físicamente se encuentra "bien", como sus compañeros, pero que los malos resultados "no le gustan a nadie" y se encuentran concentrados, por lo que no piensa en el rival ni ha hablado con ninguno de los ex jugadores azules que militan en el conjunto ilicitano.

"Estamos aislados en lo que se refiere a hablar con nadie, estamos centrados en nosotros. Trabajamos día a día para cambiar esta dinámica y sabemos que con los tres puntos del sábado seguro que cambiamos la mentalidad y los ánimos de todo el mundo, y eso es lo que hace falta", ha señalado el propio defensa.

Fernández es consciente de que el Elche, como el resto de equipos de la categoría, "pondrá las cosas difíciles", pero confía en acabar con esa igualdad en favor del Oviedo y no le preocupa ni el estado del césped ni el sistema, aunque ve mejor al equipo con dos puntas.

"Con dos delanteros siempre creamos más ocasiones y se nota, porque con uno nos cuesta más, siempre corriendo de un lado a otro, pero cualquier dibujo que elija el míster será el mejor para cada partido. Sobre el césped sabemos que han estado trabajando en él y seguro que va a haber una mejoría", ha concluido el jugador.

Los azules, que han trabajado este jueves a puerta cerrada, harán lo propio mañana viernes antes de la rueda de prensa del técnico carbayón, Fernando Hierro, que concentrará a los jugadores el mismo sábado antes del encuentro para comer.