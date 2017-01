David Costas: "El Oviedo es un club que me llama la atención"

David Costas llega con hambre. Los pocos minutos que ha tenido en la primera vuelta en el Celta le hicieron buscar una salida y cuando el Oviedo llamó a su puerta, el gallego no se lo pensó. "Contaba con varias opciones para salir y apareció el Oviedo. Es un club que me llama la atención, un gran equipo. No me costó decidirme", señaló el defensa en su presentación como nuevo jugador del Oviedo. Llega cedido por el Celta hasta el 30 de junio.

El zaguero llega para cubrir una posición, la de central, que solo contaba con tres efectivos. La competencia aumenta pero él tiene claro su objetivo: "Mi objetivo en el Oviedo es crecer, jugar, acumular minutos. En lo colectivo, es mejor pensar solo en el partido de Valladolid, centrarnos en que los tres puntos se queden en el Tartiere". El defensa citó a Hierro como una de las claves en su llegada: "Fue una de las causas de que hoy esté aquí. Espero poder aprender mucho con él. Yo vengo a ayudar y a trabajar y desde ahora estoy a su disposición. Luego será el entrenador el que decida si tengo que jugar o no".

Costas empleó la jornada de descanso para acudir a El Requexón y seguir poniéndose a tono. Hoy regresa al trabajo junto a sus compañeros.