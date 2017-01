"Con el 4-4-2 el Oviedo es más natural"

A Mario Prieto (Oviedo, 1977) y a Alejandro Martínez "Jandro" (Oviedo, 1983) les une un pasado en El Requexón y un vestuario: el que compartieron en el Oviedo durante temporada y media, con Raúl y Pichi Lucas como entrenadores. Uno y otro miran ahora por el retrovisor y se ven dando el callo en aquellas temporadas (2008-2010) de Segunda B repletas de incertidumbre en las que el futuro de la entidad azul, su viabilidad, no dependía del terreno de juego sino de la caja, nada que ver con la estabilidad financiera que reina ahora con la apuesta decidida del Grupo Carso. Ellos dicen que lo de ahora no tiene comparación con lo de antes, que entonces la agobiante sensación del precipicio cercano siempre estaba presente, en el vestuario y en la grada, y que hoy, en el fútbol profesional como está ya el Oviedo, sólo queda un paso para conseguir un objetivo al que ellos también habrán contribuido.

Mario regenta hoy una vinoteca en Ciudad Naranco y es segundo entrenador del Caudal que entrena Iván Ania. Jandro juega en el Covadonga de Fermín Álvarez y, mientras se prepara en la escuela oficial de idiomas, espera una oportunidad laboral como ingeniero forestal que es. Los dos ven todo lo que pueden al Oviedo, cuando sus obligaciones futboleras se lo permiten, creen que la victoria ante el Elche es idónea para cambiar la dinámica del equipo y aplauden el cambio de sistema de Fernando Hierro, dos extremos puros y dos delanteros.

-¿La victoria del sábado es un punto de inflexión?

-Jandro: Eso esperamos. A mí el Oviedo me gustó. Fue de los partidos que más me gustaron. Intentaba combinar, enlazar jugadas. No fue como otras veces de balones a Toché y una ruleta rusa.

-Mario Prieto: Yo vi voluntad de cambiar de nuevo el estilo. Antes el Oviedo estaba más cómodo sin posesión y saliendo rápido. Ahora, con los fichajes y el nuevo sistema, parece que se puede volver al estilo inicial.

-Jandro: A mí me gustó que el Oviedo tuvo el control buena parte del partido. Eso en muchos encuentros anteriores no ocurrió, incluso en alguno que se ganó.

-Mario Prieto: Con el sistema del sábado (4-4-2) el Oviedo es más natural. Hay más coherencia en la dirección deportiva. Extremos puros y gente arriba. Si tienes buenos rematadores, lo que hay que hacer es centrar. La otra versión, con Linares y Rocha en la banda, era mas un parche. Frente al Elche se vio un cambio en la dinámica, en la forma en la que quieras jugar.

-Es un 4-4-2 con extremos puros y dos delanteros. Hierro inició así la temporada.

-Mario Prieto: Si tienes a Toché, Michu o Linares, lo que está claro es que hay que centrar. Ahora con Saúl Berjón, Susaeta, si viene Espinoza... Para explotar la mejor virtud de los rematadores hay que ponerles balones. Michu, por ejemplo, lleva pocos goles porque el equipo genera poco.

-Jandro: El otro día se vio algo de eso, de llegada por banda, de centro.

-El buen resultado ha calmado la situación.

-Mario Prieto: La gente en el Carlos Tartiere está bien, ¿eh?

-Jandro: Está fenomenal, impecable. El Oviedo tiene suerte en la tranquilidad económica. No es como nuestra época, que la gente estaba de uñas a la mínima. Ibas cero a cero al descanso y unas pitadas brutales. La situación era más límite, normal.

-Mario Prieto: El Tartiere es exigente y creo que si el equipo se llega a meter abajo sí que la cosa se complicaría en este sentido. Pero, afortunadamente, no ha sido así.

-Viene otro partido en casa.

-Mario Prieto: Una manera de hacer mejor la victoria ante el Elche. El Oviedo se metería de lleno ahí otra vez. El Valladolid es un rival difícil, viene de ganar fuera (en Cádiz, 0-1). Pero también es difícil para ellos hacer seis de seis fuera de casa.

-Jandro: Si se gana al Valladolid, cambia la cosa.

-Mario Prieto: Coges confianza para ir fuera de casa. Además, llegan los nuevos, hay nuevos roles en el grupo, se entrena mejor. Es un momento para aprovechar.

-El examen va a estar, no obstante, fuera de casa.

-Jandro: A ver si se corrige la dinámica fuera. Hay que dar la talla lejos del Tartiere, donde el Oviedo se muestra frágil. Ganar al Valladolid es clave para afrontar los duelos fuera de casa.

-Al final de la primera vuelta, el Oviedo está a dos puntos del play-off. ¿Ven viable el objetivo?

-Mario Prieto: Jugar el play-off no es lo más difícil. Lo más difícil es llegar en la mejor forma.

-Jandro: Yo al principio era más escéptico. Creo que, después de la primera vuelta, el Oviedo tiene más puntos de los merecidos por juego e imagen. Pero viendo qué apretada está la Segunda puede ser factible meterse en play-off. Para subir no soy tan optimista, la verdad.

-¿Qué tal ven a Hierro?

-Jandro: Fue dando bandazos intentando definir el tipo de juego. Ahora se vuelve a los extremos.

-Mario Prieto: No le puedo juzgar porque no veo los entrenamientos. Pero sí que creo que no le dieron la mejor plantilla.

-Saúl Berjón, por lo visto hasta ahora, la mejora. Es un acierto de fichaje.

-Mario Prieto: Que le fuera mal en México fue un regalo divino. Tiene un nivel por encima del equipo. Va a dar un plus a todo.

-Jandro: Es de Oviedo, con ganas de venir a jugar a casa, no había jugado en el primer equipo. El sábado fue el mejor.

-Tiene un pasado en El Requexón y eso siempre ayuda.

-Jandro: Yo es lo que echaba de menos estos años. Gente de casa. Estaba Cervero y no jugaba. Esteban y poco más. Es fundamental tener gente de casa.

-Mario Prieto: A mí me gustaría que en este equipo tuvieran oportunidades Diegui o Héctor Nespral, por ejemplo.

-Jandro: Lo de Diegui es raro. Desapareció del mapa.

-Mario Prieto: Este año, jugando Susaeta, se le puede dar la banda para él. Es profundo. Yo lo hubiera probado. Ya hubo derrotas suficientes para haber cambiado de lateral. Tampoco es normal cien por cien uno y cero otro.

-Jandro: La presencia de la cantera siempre es buena, pero no sé si ahora hay alguien del filial preparado para jugar en Segunda. Es un salto importante. El portero, quizás.

-¿Qué ficharían?

-Mario Prieto: Un medio centro constructor. El central se necesitaba. Creo que si se acierta en los fichajes se puede dar un salto y conseguir el objetivo. El resto está bien cubierto

-Jandro: Es difícil acertar. En los últimos años está la prueba. Se acertó con Saúl, pero hay que hilar muy fino.