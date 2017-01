Hierro: "El Tartiere debe ser una salida difícil para cualquier rival"

El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, ha señalado que la idea de trabajo del equipo es "hacer del Tartiere un campo difícil para cualquier rival", dinámica que quiere recuperar pese a su mala racha de las últimas semanas.

"Solo pensamos en el sábado, en jugar ante nuestra gente y seguir siendo el tercer o cuarto equipo que más ha sumado en su campo. Ésa ha de ser nuestra fortaleza, seguir siendo una salida difícil en la que las 15.000 personas que nos empujan se vayan orgullosas de su equipo", comenta Hierro.

Para el malagueño, el partido contra el Valladolid encierra la misma "complicación" que contra el Elche, aunque reconoce que los jugadores ya se han quitado la "tensión" de la semana pasada, a la que llegaban tras tres derrotas consecutivas.

"La victoria ante el Elche (2-1) acabó con esa tensión pero siempre se tiene, y hemos sido exigentes con determinados detalles durante la semana. El equipo tuvo un gran rendimiento en la primera hora de juego, pero, tras una racha de no sumar, cualquier pequeño detalle te afecta mucho más, y encajar ese gol nos recuerda que todo puede darse la vuelta", ha analizado el ex futbolista.

El entrenador carbayón aboga siempre por ir con "positivismo" y "confianza" a cada choque, más ahora que espera que el equipo vaya ganando en "tranquilidad y consistencia" para que, más allá del sistema, sea un equipo "intenso y reconocible".

"Cada partido es diferente, lo importante es que el equipo sienta la misma confianza. Hemos cambiado puestos y sistemas, y esa riqueza táctica es buena para el equipo, que debe tener las ideas y el funcionamiento colectivo claros más allá de dibujos", analiza el técnico, que quiere un bloque "serio", que no conceda y que saque a relucir las "virtudes" y sus "jugadores determinantes".

El ex futbolista no ha adelantado si habrá cambios respecto al once que derrotó al Elche, aunque todo parece indicar que no pese a la vuelta de Nando tras cumplir sanción y la incorporación de David Costas a la plantilla, al que ha descartado para el sábado.

"A David aún le falta una semana más para acabar de conocerse con los compañeros; él viene con una forma de trabajar y nosotros pensamos otra cosa, además de que paró un par de semanas y no nos vamos a precipitar con él, está trabajando bien y ese es el camino", ha especificado el técnico.

Respecto al Valladolid, Hierro ha indicado que se trata de un "buen equipo" que llega tras una buena racha de puntos y que obligará al Oviedo a jugar a "un gran nivel" si quiere hacerse con la victoria.

"Tiene jugadores y un entrenador con mucha experiencia, han sumado mucho en las últimas cuatro jornadas y llega en los primeros puestos. Hacen las cosas bien, tienen mucha movilidad con el balón, intercambian muy bien las posiciones y llegan con mucha gente", ha concluido Hierro.

La plantilla, que ha trabajado esta mañana a puerta cerrada, hará lo propio mañana viernes en una última sesión lejos de los objetivos en la que Fernando Hierro pulirá detalles previos a la visita del Real Valladolid (sábado, 16.00 horas) y tras la cual confirmará la lista definitiva de convocados.